أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن منصة «بُنى» للمدفوعات العربية تعد أول منصة إقليمية بتوجهات عالمية لتسوية المدفوعات عبر 6 عملات حالية منها 4 عملات عربية، هي الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري والدينار الأردني، إضافة إلى الدولار واليورو، مشيراً إلى أن الدرهم الإماراتي والريال السعودي يستحوذان على 25% من إجمالي المدفوعات العربية البينية، فيما يشكل الجنيه المصري والدينار الأردني 10% منها لتصل حصة منصة «بُنى» من المدفوعات العربية البينية نحو 35% لأربع عملات عربية.

وقال معاليه: إن منصة «بُنى» تعتزم الارتباط مع نظام الدفع الأفريقي والصيني والهندي وأميركا اللاتينية، وتخطط لربط الأسواق المالية العربية وتوفير فرص إصدار أوراق مالية، ويستخدمها حالياً 40 من أكبر البنوك العربية ويتم التواصل مع أكثر من 160 بنكاً للانضمام إلى «بُنى».

وأوضح دور هذه المؤسسة على صعيد المدفوعات البينية العربية، والمدفوعات العربية مع الشركاء التجاريين ومنهم دول أفريقيا والهند والصين وكوريا وأميركا اللاتينية، لافتاً إلى أنها ستعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يحقق الفعالية والسرعة والكفاءة في تسهيل المعاملات وإجراء التحويلات.

وتطرق الحميدي إلى ميزة «بنى» والتي تتمثل في أن لديها أعلى معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لكل عملة، بناء على اشتراطات المصرف المركزي لهذه العملة، مؤكداً أنه نظام المدفوعات الوحيد عالمياً المتوفر لديه الامتثال، وكذلك من المؤسسات الرائدة في الامتثال لمبادئ مجموعة العشرين.

وأكد استمرار قبول عملات عربية أخرى يجري تأهيلها للانضمام إلى المنصة واستخدامها كعملات دفع بين الدول، موضحاً أن سعي «بُنى» لزيادة العملات المدرجة لديها يعزز القيمة المقدمة من قبلها لصالح شبكتها المتنامية من البنوك.

وقال إن «بُنى» تعد النظام الوحيد في العالم للمدفوعات الذي يتضمن نظم الدفع مع معايير الامتثال لكل عملة دفع».