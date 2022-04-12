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الاقتصادي
8% نمواً بعدد أعضاء «غرفة الشارقة» خلال الربع الأول
8% نمواً بعدد أعضاء «غرفة الشارقة» خلال الربع الأول
13 ابريل 2022 02:23

الشارقة (وام )

 انضممت 1996 شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الربع الأول من العام الحالي وتم تجديد عضوية 15572 عضوا ليصل عدد الأعضاء المسجلين لديها خلال الربع الأول إلى 17568 عضوا  بنمو نسبته 8% عن الفترة نفسها من العام 2021 ما يرفع العدد الإجمالي للأعضاء والمنتسبين للغرفة إلى 61 ألفا و212 عضوا وذلك في مؤشر واضح على متانة الاقتصاد المحلي لإمارة الشارقة كونها نقطة ارتكاز رئيسية في دولة الإمارات لإقامة المشاريع الاستثمارية الناجحة وتأسيس علاقات اقتصادية إقليمية ودولية.   وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة أن النمو المحقق في عدد العضويات وشهادات المنشأ والمعاملات دليل على نجاح استراتيجية الغرفة الجديدة.

الشارقة
غرفة الشارقة
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