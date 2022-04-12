3.34 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)



عززت أسواق الأسهم الإماراتية جاذبيتها للمستثمرين خلال جلسة تداولات اليوم، وبلغت قيمة السيولة المتداولة في سوقي المال بالدولة 3.34 مليار درهم، وذلك مع بدء التداول على أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) التي استقطبت 1.31 مليار درهم من إجمالي التداولات.

وبدأ التداول في سوق دبي المالي على أسهم «ديوا» عند سعر 2.98 درهم للسهم، الذي بلغ سعر الاكتتاب فيه 2.48 درهم للسهم، بارتفاع 50 فلساً، وخلال جلسة التداول كان سعر السهم قد ارتفع إلى 3.05 درهم، لكنه أغلق على مستوى 2.87 درهم بارتفاع نسبته 15.73%.

وعند هذا السعر بلغت القيمة السوقية للهيئة 143.5 مليار درهم، بارتفاع قدره 19.5 مليار درهم.

وشهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات بقيمة 1.54 مليار درهم، وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 10096.06 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.694% لتستقر القيمة السوقية للشركات المدرجة عند مستوى 1.913 تريليون درهم.

وجاء الانخفاض في سوق العاصمة أبوظبي نتيجة ضغوط جني أرباح على عدد من الشركات القيادية التي كانت قد سجلت أسعار أسهمها مستويات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية.

وانخفض سعر السوق لسهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1% ليستقر عند 23.66 درهم، كما انخفض سعر سهم اتصالات بنسبة 2.75% ليستقر عند 36.80 درهم.

كما تراجع سعر السوق لسهم «طاقة» بنسبة 3.5% ليستقر عند مستوى 1.38 درهم.

وانخفض سهم الدار العقارية 0.77% ليغلق على مستوى 5.13 درهم.

ورغم عمليات جني الأرباح، إلا أن السوق شهد ارتفاع أسهم أخرى لمستويات تاريخية جديدة، أهمها سهم العالمية القابضة الذي تجاوز حاجز 200 درهم لأول مرة خلال جلسة التداولات ليغلق على مستوى 203 دراهم بارتفاع 2.01%، كما ارتفع سهم ألفا ظبي القابضة بنسبة 0.52% ليغلق على سعر 26.90 درهم.

كما شهدت الجلسة ارتفاع سهم «غذاء» بالحد الأقصى المسموح بالارتفاع إليه تقريباً، في يوم واحد وسجل زيادة بنسبة 14.95% ليبلغ 104.6 درهم، وكذلك الأمر بالنسبة لسهم «إيزي ليز» الذي أغلق على سعر 43.80 درهم بارتفاع نسبته 14.96%.

وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب ضخوا 133.4 مليون درهم استثمارات جديدة (صافي شراء) في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي خلال جلسة تداولات اليوم.



سوق دبي

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 1.31 مليار درهم على أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» التي بدأ اليوم تداول أسهمها لأول مرة بعد الاكتتاب العام للشركة.

وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 3568.8 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.52%، بضغط من عمليات جني أرباح على أسهم «إعمار العقارية» التي تراجع سعر سهمها إلى 6 دراهم بنسبة 2.28% وكذلك سهم سوق دبي المالي الذي انخفض 3.50% عند سعر الإغلاق البالغ 2.75 درهم، وبنك دبي الإسلامي الذي تراجع 0.16% ليستقر عند مستوى 6.17 درهم للسهم.

وفي المقابل، ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.36% إلى 14.90 درهم.

وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 545.2 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 756.4 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 165.1 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 84.8 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 102 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 242.5 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لإجمالي التداولات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 812.4 مليون درهم لتشكل ما نسبته 45.423% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 1.08 مليار درهم لتشكل ما نسبته 60.596% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 271.4 درهم صافي بيع.