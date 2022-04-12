«وول ستريت» تفتح مرتفعة بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين

نيويورك (رويترز) - فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بما يتفق إلى حد بعيد مع التوقعات، فيما خفف الضغط عن الشركات الكبرى وأسهم التكنولوجيا التي تضررت من توقعات برفع كبير في أسعار الفائدة الأميركية.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 104.4 نقطة أو 0.30 بالمئة عند الفتح إلى 34412.51.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 25.1 نقطة أو 0.57 بالمئة إلى 4437.59 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 172.7 نقطة أو 1.29 بالمئة إلى 13584.687 نقطة عند بدء التداول.