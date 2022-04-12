اليوم 08:38
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
«وول ستريت» تفتح مرتفعة بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين
بورصة وول ستريت
12 ابريل 2022 18:17

نيويورك (رويترز) - فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بما يتفق إلى حد بعيد مع التوقعات، فيما خفف الضغط عن الشركات الكبرى وأسهم التكنولوجيا التي تضررت من توقعات برفع كبير في أسعار الفائدة الأميركية.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 104.4 نقطة أو 0.30 بالمئة عند الفتح إلى 34412.51.
وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 25.1 نقطة أو 0.57 بالمئة إلى 4437.59 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 172.7 نقطة أو 1.29 بالمئة إلى 13584.687 نقطة عند بدء التداول. 

بورصة وول ستريت
التضخم الأميركي
مؤشر ناسداك
مؤشر داو جونز
مؤشر ستاندرد آند بورز
آخر الأخبار
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©