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الاقتصادي
أسعار الذهب تحافظ على مكاسبها بانتظار بيانات التضخم
أسعار الذهب تتحرك داخل نطاق ضيق
12 ابريل 2022 18:14

لندن (رويترز) - حافظت أسعار الذهب على مكاسبها اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية التي قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي للمزيد من تشديد السياسة النقدية من أجل الحد من ضغوط ارتفاع الأسعار.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية على 1953.26 دولار للأوقية بحلول الساعة 09.58 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته في نحو شهر أمس الاثنين. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1955.60 دولار.
ومن المرجح أن تظهر بيانات التضخم المنتظر صدورها في وقت لاحق اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بأعلى قدر منذ 16 عاما ونصف في مارس مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع الفائدة 50 نقطة أساس الشهر المقبل.
وحافظ سعر الدولار على قوته مما أثر بعض الشيء على سعر الذهب لكن ارتفاع الفائدة الأميركية وعائدات السندات زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
ونزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 24.96 دولار للأوقية. ونزل سعر البلاتين 1.6 بالمئة إلى 961.13 بالمئة. 

التضخم الأميركي
أسعار الذهب
الدولار الأميركي
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