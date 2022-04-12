اليورو يتراجع أمام الدولار قبل بيانات التضخم في أميركا



لندن (رويترز) - انخفض اليورو اليوم الثلاثاء بعد عجزه عن الحفاظ على مكاسب حققها عقب الانتخابات الفرنسية في الوقت الذي حافظ فيه الدولار على قوته مدعوما بارتفاع عائدات السندات الأميركية قبل بيانات التضخم المتوقع أن تعزز الرهانات على التشديد النقدي.

وهبط اليورو 0.19 في المئة إلى 1.08625 دولار في الساعة 08.19 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه في اليوم السابق إلى 1.09550 دولار بسبب أنباء قالت إن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون هزم منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

ولكن قبل إعلان بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تظهر أكبر ارتفاع للأسعار منذ 16 عاما، ارتفع مؤشر الدولار 0.12 في المئة إلى 100.15.

وارتفع الدولار عشرة في المئة تقريبا مقابل الين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وارتفع عند التداول اليوم الثلاثاء 0.25 في المئة إلى 125.63 ين أو ما يقرب بشكل كبير من أعلى مستوى سجله في يونيو 2015 عندما بلغ 125.77 والذي لامسه في اليوم السابق.

وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن الحكومة تراقب الين عن كثب وأن التقلبات الزائدة والتحركات غير المنتظمة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد والاستقرار المالي.

وذكر استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أن من المرجح أن تكون أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت في مارس إلى أعلى مستوى لها من 16 عاما ونصف بعد أن رفعت الحرب في أوكرانيا سعر البنزين إلى مستويات قياسية.

وقبل نشر البيانات في وقت لاحق اليوم ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل بشكل طفيف مع ارتفاع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018 إلى 2.8360 في المئة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.17 في المئة إلى 1.30075 دولار بعد أن أظهرت بيانات التوظيف في بريطانيا انخفاض معدل البطالة أكثر من مستواه قبل جائحة فيروس كورونا مباشرة مما يؤكد خطر ضغوط التضخم في سوق العمل التي جعلت بنك إنجلترا في حالة تأهب.