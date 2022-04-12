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أسهم البنوك تدفع البورصات الأوروبية للهبوط
امرأة تمر أمام بورصة ميلانو
12 ابريل 2022 18:06

لندن (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أسبوع مع هبوط أسهم دويتشه بنك وكومرتس بنك بعد بيع حصة كبيرة في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة وكان قطاع البنوك أكبر خاسر.
ونزل سهم دويتشه بنك 9.8 بالمئة وسهم كومرتس بنك 8.4 بالمئة بعد أن باع مستثمر لم يكشف عن هويته حصصا تزيد على خمسة بالمئة في البنكين.
وتراجع الإقبال على الأسهم مع ارتفاع عائدات السندات الأميركية قبيل بيانات التضخم المتوقع أن تُظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم بأكبر قدر منذ أربعة عقود.
وتراجعت أسهم شركات المنتجات الفاخرة المتأثرة بالصين فنزل سهم لوي فيتون وهيرميس ما بين واحد واثنين بالمئة إذ تواجه الصين أسوأ موجة انتشار لكوفيد-19 في عامين.
وارتفع سهم مجموعة ليوناردو الدفاعية الإيطالية 3.5 بالمئة. 

التضخم الأميركي
الأسهم الأوروبية
مؤشر ستوكس
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