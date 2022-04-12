وزارة الطاقة الروسية تعلق نشر بيانات إنتاج وصادرات النفط

موسكو (رويترز) - ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلاً عن رسالة من وحدة التحليلات بوزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء، أن الوزارة قررت تعليق نشر بيانات إنتاج النفط وصادراته التي كانت تنشرها شهرياً.

ولم ترد وزارة الطاقة ووحدة سي.دي.يو تي.إي.كيه، التي تصف نفسها بأنها عضو دائم في قوة مهمات مراقبة إنتاج النفط واستهلاكه في روسيا، على طلب التعليق.

وكانت الوحدة عادة ما تنشر بيانات إنتاج النفط وصادراته في اليوم الثاني من كل شهر.

وتقول إنترفاكس إن الوحدة ذكرت أنها علقت نشر إحصاءات الإنتاج والتصدير ومعلومات أخرى يوم الثامن من أبريل.

ولم تنشر الوحدة البيانات يوم الثاني من أبريل وفقاً لاثنين من عملائها.

ونقلت وكالات أنباء عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله يوم الخميس: إن إنتاج روسيا من النفط قد ينخفض بنسبة ما بين أربعة وخمسة بالمئة في أبريل عن مستواه في مارس بسبب مشكلات تتعلق بالتأمين والشحن.