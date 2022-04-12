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الاقتصادي
السعودية.. قرارات جديدة لحماية عملاء البنوك
أرشيفية
12 ابريل 2022 16:07

الرياض (الاتحاد) قام البنك المركزي السعودي بتحديث القرارات الاحترازية المؤقتة التي اتخذها مؤخراً لحماية العملاء من التعرض للسرقة أو الاحتيال المالي، وأعاد الحد الطبيعي للحوالات البنكية للتفعيل مرة أخرى، بعد أيام من تخفيضه إلى 60 ألف ريال سعودي في اليوم، مع منح عملاء البنوك إمكانية تخفيض الحد المسموح به من خلال التواصل مع البنك.

وأتاح القرار إمكانية فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت بعد تعليق تلك الخدمة لفترة من أجل تحديث الأنظمة الأمنية لمواقع البنوك.

وكانت السعودية قد رصدت ارتفاعاً في حالات سرقة بيانات وأموال عملاء البنوك بطرق مختلفة، من بينها إيهامهم بجمع البيانات لجهات حكومية وخاصة لأغراض اجتماعية، إضافة إلى مواقع غير موثوقة تسرق البيانات الائتمانية عند محاولة الشراء منها، وهو ما دفع البنك المركزي إلى إصدار تعليماته الاحترازية.

وطالبت المملكة العملاء بتوخي الحذر وعدم منح بياناتهم الشخصية أو البنكية لأي شخص أو جهة أو مواقع إلكترونية غير موثوقة، تجنباً للتعرض للاحتيال الإلكتروني.

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