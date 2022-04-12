"القابضة" و"شيميرا للاستثمار" يطلقان شركة لأغراض الاستحواذ والاندماج



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت "القابضة" (ADQ) ، و"شيميرا للاستثمار" اليوم، عن إطلاق ADC Acquisition Corporation PJSC (ADC) وهي أول شركة مؤسّسة لأغراض الاستحواذ والاندماج (SPAC) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتزم شركة (ADC) جمع رأس مال قدره 367 مليون درهم إماراتي، من خلال طرح عام أولي لإجمالي 36.7 مليون سهم بسعر عرض يبلغ 10.00 درهم إماراتي للسهم. وستباع هذه الأسهم للمستثمرين الأفراد وكبار المستثمرين المؤهلين عبر عملية اكتتاب عام في دولة الإمارات، مع إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) . تم تأسيس (ADC) بمقتضى شراكة بين "القابضة" (ADQ )، عبر شركة ألفا أوريكس التابعة لها، وشركة شيميرا للاستثمار، وذلك بهدف رصد فرص الاستحواذ على الشركات والأعمال المختلفة ودمجها. حيث ستقوم (ADC) باستهداف شركات تتمتع بإمكانيات نمو واعدة وفرق إدارية قوية وعلى درجة عالية من الكفاءة. وسيتيح إطلاق شركة (ADC) آلية أسرع وأقل تكلّفة للشركات من آلية الاكتتابات العامة التقليدية ليتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما ستستفيد تلك الشركات من الخبرات الواسعة والمتنوعة التي تمتلكاها كلّ من "القابضة" (ADQ ) وشيميرا للاستثمار بالإضافة إلى العلاقات الاستراتيجية التي توفرانها. ومن المقرر أن يتولى إدارة شركة (ADC) مجلس إدارة وفريق عمل إداري متمكّن يتمتعان بالسّمعة الكبيرة وبالخبرات والمهارات الواسعة في هذا القطاع، حيث يتولى سعادة محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ "القابضة" (ADQ) منصب رئيس مجلس إدارة شركة (ADC) ، في حين يتولى سيّد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة "شيميرا للاستثمار"، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. وصرّح محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ"القابضة" (ADQ) ، ورئيس مجلس إدارة شركة (ADC) ، قائلًا:"تطلق "القابضة" (ADQ) بالتعاون مع شركة "شيميرا للاستثمار"، اليوم، شركة (ADC) ، أول شركة استحواذ ذات أصول خاصة، التي تأسّست لأغراض الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر استهداف شركات تتميز بسرعة نمو أعمالها القائمة على التكنولوجيا وتطبيقها بأعلى المعاير الإدارية وتمتّعها بتقييمات مشجعة. ومن خلال (ADC) سنساهم بإنشاء هيكل استثماري جذاب في دولة الإمارات يتميز بقدرته على تحديد الشركات المستهدفة ودمجها باتباع منهج مختلف يوفر أسلوبًا جديدًا في جذب التمويل من الأسواق العامة والمستثمرين، وفرصة ايجاد منتَج مبتكر للاستثمار". ومن جانبه، قال سيّد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا للاستثمار ونائب رئيس مجلس إدارة (ADC) : إن إطلاق شركة (ADC) وإدراجها بسوق أبوظبي للأوراق المالية يأتي ضمن أهداف شيميرا للاستفادة من الإطار التنظيمي الخاص بشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة الذي أقره سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخرًا، لتتيح للمستثمرين الحصول على التمويل بشكل أسرع في ظل درجة أكبر من الشفافية وبرسوم أقل. وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز مستويات السيولة لدى الشركات العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة قدرتها على الحصول على التمويل، وهو ما سيعزز من دور شيميرا الريادي في تنمية الأسواق المالية في دولة الإمارات." ويُعدّ سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) ، أول سوق يُطبق قواعد إدراج شاملة في المنطقة، ضمن الإطار التنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، بموجب الإطار التنظيمي للشركات التي يتم تأسيسها لأغراض الاستحواذ والاندماج، والذي صدر عن هيئة الأوراق المالية والسّلع في دولة الإمارات (SCA) في شهر فبراير 2022.