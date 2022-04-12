عمومية «الياه سات» تقر رفع التوزيعات إلى 15.8 فلس للسهم

بوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، اليوم أن الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد في 11 أبريل 2022، اعتمد جميع القرارات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ومن بينها تعديل سياسة توزيع أرباح المجموعة ودفع الأرباح للمساهمين على أساس نصف سنوي، ما يتيح توزيعها في أكتوبر 2022 مع استمرار العمل بهذه السياسة النصف سنوية اعتباراً من تاريخ اعتمادها.

وسوف توزع «الياه سات» أرباحاً نهائية قدرها 192.7 مليون درهم عن العام المالي 2021 في موعد أقصاه 11 مايو 2022 لجميع المساهمين المسجلين حتى تاريخ 21 أبريل 2022.وقال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة الياه سات: «بعد إدراجها الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية في2021، أظهرت الياه سات خلال العام تفوقها وقدرتها على تحقيق الأرباح والمرونة في التعامل مع الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وتمكنت من وضع الأسس التي ستمكنها من تحقيق النمو في مجال الاتصالات الحيوية. ويسعدني أن أعلن عن استمرار زخم الأعمال لهذا العام بعد النتائج التي تم تحقيقها في النصف الثاني من العام الماضي، وأنا على ثقة من أننا سنواصل تحقيق النمو في جميع أعمالنا من خلال اغتنام الفرص الجديدة الواعدة على الصعيدين الحكومي والتجاري».

وأضاف الكعبي: «نؤكد قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا المتعلقة بتوزيع الأرباح كما جاء في الطرح العام. وقد وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نهائية للسنة المالية 2021 بقيمة 192.7 مليون درهم (7.90 فلس لكل سهم)، وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح للسنة إلى 385.5 مليون درهم (15.80 فلس لكل سهم)، ما يجعل الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين في الياه سات من أعلى نسب الأرباح بين الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما نجدد تأكيدنا على خططنا لزيادة الأرباح الموزعة السنوية بنسبة 2% على الأقل وتوزيعها على أساس نصف سنوي اعتباراً من أكتوبر 2022».

علامة فارقة

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «كان عام 2021 علامة فارقة بالنسبة للشركة، حيث حققنا خلاله إنجازات عديدة من أبرزها، الإدراج الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتكليف الياه سات من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء دراسة مفصلة للتقييم والتوصية بتصنيع وإطلاق قمرين صناعيين جديدين بحلول عام 2026، وتوقيع اتفاقية مدتها 15 عاماً مع حكومة الإمارات العربية المتحدة تتجاوز قيمتها 2.57 مليار درهم لخدمات السعة المدارة على القمر الصناعي من الجيل القادم «الثريا 4»، واتخاذ خطوات مهمة لتعزيز مكانة المجموعة في قطاعات الأعمال الرئيسية بما في ذلك قطاعات الدفاع والنفط والغاز، وتحقيق نمو بنسبة 20% في عدد المشتركين في خدمات الإنترنت الفضائي للأفراد. وقد عزز هذا الأداء التشغيلي القوي نتائجنا المالية للعام الماضي والأداء اللافت خلال الربع الأخير من عام 2021».

وأضاف الهاشمي: «في ضوء فرص النمو المتاحة لقطاع الأقمار الصناعية على المستويين الوطني والدولي، تتمتع الياه سات بوضع جيد يؤهلها لزيادة حصتها من هذه السوق المتنامية. ونتوقع أن نستفيد من مكانتنا الراسخة باعتبارنا المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نحظى بمجموعة واعدة من الفرص التجارية الجديدة، خاصة أن نحو 70% من الإيرادات المتوقعة للعام 2022 مدرجة بالفعل عبر عقود أبرمت في نهاية العام 2021. ومع استمرار زخم الأعمال والعمل على تنويع قاعدة عملائنا سنساهم بتنويع عائداتنا وزيادة معدلات الربح للأعوام القادمة، ما يشكل أساساً متيناً لتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين، حيث تعد الأرباح التي يتم توزيعها من أعلى نسب الأرباح بين الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر لكل فرد في فريق العمل ولجميع شركائنا على ما أبدوه من التزام خلال عام 2021، وأتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح معهم في الأشهر والأعوام المقبلة».