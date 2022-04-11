5.61 مليون هاتف متحرك إلى أسواق الإمارات في 2021

يوسف العربي (أبوظبي)

نمت شحنات الهواتف المتحركة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 16.39% لتصل إلى 5.61 مليون وحدة في عام 2021، مقابل 4.82 مليون وحدة في عام 2020، حسب مؤسسة البيانات العالمية «أي دي سي» المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات.

ووفق البيانات التي اطلعت عليها «الاتحاد»، زادت حصة الهواتف الذكية لتصل إلى 88.2% من إجمالي شحنات الهواتف إلى دولة الإمارات مقابل 84.7% خلال عام 2020. وأشارت بيانات «أي دي سي» إلى أن متوسط سعر جهاز الهاتف الذكي في أسواق الدولة بلغ نحو 1343 درهماً «366 دولاراً».

وخليجياً، بلغت شحنات الهواتف المتحركة لجميع دول الخليج خلال عام 2021 نحو 23.83 مليون وحدة، بلغت حصة الإمارات منها نحو 23.54%، مقابل 20.87 مليون وحدة خلال عام 2020، بلغت حصة الإمارات منها نحو 24%.

وقال رمضان يافوز، مدير أول للبحوث، البيانات والتحليلات في «أي دي سي»: إن النقص المحتمل ومشاكل سلسلة التوريد ربما يؤدي إلى انخفاض بنسبة 2.6% على أساس سنوي في شحن وحدات الهواتف الذكية في العام 2022.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستفيد من ارتفاع أسعار النفط.

وتستحوذ الأجهزة الداعمة لشبكة الجيل الخامس «5G» على حصة متزايدة من إجمالي شحنات الهواتف الذكية عبر دول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع توافرها ضمن نطاقات سعرية أقل.

وشهد العام الماضي نمواً قوياً نتيجة اتجاه معظم دول مجلس التعاون الخليجي إلى تخفيف قيود الإغلاق واستئناف الأنشطة الاقتصادية وإعادة فتح الحدود للسفر المنتظم، بالإضافة إلى تسارع الخطى في تنفيذ حملة التلقيح ضد «كوفيد - 19»، خاصة في الإمارات العربية المتحدة.