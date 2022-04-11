البورصات الأوروبية تتراجع بفعل مبيعات في أسهم التكنولوجيا

لندن (رويترز) - تراجعت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع تضرر أسهم التكنولوجيا من قفزة في عوائد السندات في حين هيمنت التقلبات على الأسهم الفرنسية وسط توقعات بمنافسة حامية بين الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان في الجولة النهائية لانتخابات الرئاسة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.6 بالمئة تقوده أسهم التكنولوجيا التي هبطت 2.2 بالمئة. وبين المؤشرات الإقليمية، انخفض المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة في حين هبط المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.7 بالمئة.

وأغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعا 0.1 بالمئة بينما أظهرت نتائج جزئية تقدم ماكرون بعد الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت أمس الأحد رغم أن استطلاعات للرأي أشارت إلى منافسة حامية في جولة الإعادة التي ستجرى في 24 أبريل، إذ أعطت ماكرون 51 بالمئة مقابل 49 بالمئة للوبان.

والمؤشر كاك 40 منخفض الآن 1.6 بالمئة عن مستواه في بداية الشهر في حين أن المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.4 بالمئة.

وفي المجمل، صعدت أسهم البنوك وشركات التأمين في منطقة اليورو وسط زيادة حادة في عوائد السندات قبيل بيانات التضخم في الولايات المتحدة واجتماع للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع.