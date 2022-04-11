«أوبك»: من المتعذر سد النقص في المعروض النفطي الروسي

بروكسل، لندن (رويترز) - أبلغت منظمة أوبك اليوم الاثنين الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوأ صدمات المعروض النفطي على الإطلاق، وأنه سيكون من المتعذر استبدال الكميات المفقودة المحتملة في إمدادات النفط الروسي، وأشارت إلى أنها لن تضخ المزيد. وعقد مسؤولون من الاتحاد الأوروبي محادثات في فيينا مع ممثلين لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وسط دعوات إلى أن تزيد أوبك الإنتاج، وبينما يدرس الاتحاد الأوروبي عقوبات محتملة على النفط الروسي. وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو، وفقاً لنسخة من كلمته اطلعت عليها رويترز «من المحتمل أننا قد نشهد خسارة أكثر من 7 ملايين برميل يوميا في صادرات روسيا من النفط وسوائل الوقود الأخرى نتيجة للعقوبات الحالية والمستقبلية، أو إجراءات أخرى طوعية». وأضاف: «بالنظر إلى التوقعات الحالية للطلب، فإن من المتعذر تقريبا استبدال خسارة بهذا الحجم في الكميات». وقال مسؤول بالمفوضية الأوروبية لـ«رويترز» إن الاتحاد الأوروبي كرر دعوته خلال الاجتماع إلى أن تدرس الدول المنتجة للنفط ما إذا كان بإمكانها زيادة الإمدادات لتهدئة زيادات حادة في أسعار النفط. وأضاف أن ممثلي الاتحاد أوضحوا أيضاً أن أوبك عليها مسؤولية لضمان أسواق نفط متوازنة. وقاومت أوبك دعوات من الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية لضخ المزيد من الخام لتهدئة الأسعار التي وصلت الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في 14 عاماً بعد أن فرضت واشنطن وبروكسل عقوبات على موسكو في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا. وبحسب وثيقة لأوبك اطلعت عليها رويترز، قال الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع إن أوبك يمكنها تقديم المزيد من الإنتاج باستخدام طاقتها الإنتاجية الفائضة. ومع هذا، قال باركيندو إن التقلبات الشديدة الحالية في الأسواق هي نتيجة «لعوامل غير أساسية» خارج سيطرة أوبك، في إشارة إلى أن المنظمة لن تضخ المزيد من الخام. والاجتماع بين الاتحاد الأوروبي وأوبك بعد ظهر اليوم هو الأحدث في حوار بدأ بين الجانبين في 2005. والنفط الروسي مستثنى من عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى الآن. لكن بعد أن وافق التكتل المؤلف من 27 دولة الأسبوع الماضي على عقوبات على الفحم الروسي، في أول استهداف له لإمدادات الطاقة، قال مسؤولون كبار بالاتحاد إن النفط قد يكون الهدف القادم. وقال وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا وهولندا اليوم أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج إن المفوضية الأوروبية تعكف على صوغ مقترحات لحظر نفطي على روسيا، رغم أنه لا توجد موافقة حتى الآن على حظر الخام الروسي.