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الاقتصادي
«وول ستريت» تفتح منخفضة مع ارتفاع عائدات السندات
متعامل في «وول ستريت»
11 ابريل 2022 17:58

نيويورك (رويترز) - فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين بضغوط من أداء أسهم الشركات ذات النمو المرتفع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقبل بيانات التضخم التي ستصدر غدا وربما تدعم موقفا أكثر تشددا من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 90.9 نقطة أو 0.26 بالمئة ليفتح عند 34630.27.
وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض 25.6 نقطة أو 0.57 بالمئة عند 4462.64، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 163.7 نقطة أو 1.19 بالمئة إلى 13547.293 عند جرس الفتح. 

بورصة وول ستريت
التضخم الأميركي
السندات الأميركية
الأسهم الأميركية
البنك المركزي الأميركي
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