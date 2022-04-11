السوق السعودي يغلق مرتفعاً بدعم من الأسهم القيادية



دبي (رويترز) - أغلق مؤشر البورصة السعودية اليوم الاثنين مرتفعاً بنسبة 0.66 بالمئة ليصل إلى 13483.2 نقطة، بدعم من الأسهم القيادية رغم هبوط أسعار النفط. وتراجعت أسعار النفط أربعة دولارات للبرميل اليوم لتصل إلى ما دون المئة دولار للبرميل، بعد أن أعلنت دول عن خطط لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين. وهبط خام برنت 3.93 دولار أو 3.8 بالمئة إلى 98.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 11.30 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.19 دولار أو 4.3 بالمئة إلى 94.07 دولار. وبلغت القيمة المتداولة في بورصة السعودية 11.5 مليار ريال وكمية الأسهم المتداولة 217.6 مليون سهم. وارتفعت أسهم كيمانول 1.8 بالمئة وسبكيم 4.4 بالمئة وموبايلي 2.5 بالمئة وزين 1.1 بالمئة وبنك الرياض 2.3 بالمئة ومصرف الراجحي 1.3 بالمئة. وهبطت أسهم أرامكو 0.2 بالمئة وسابك 2.4 بالمئة وبترو رابغ 0.3 بالمئة.