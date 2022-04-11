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البلاديوم يقفز 5% وسط مخاوف بشأن الإمدادات
مخاوف بشأن الإمدادات ترفع أسعار البلاديوم لأعلى مستوى في أسبوعين
11 ابريل 2022 17:52

لندن (رويترز) - قفزت أسعار البلاديوم خمسة بالمئة اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مدفوعة بمخاوف بشأن الإمدادات بعد تعليق تداول المعدن من روسيا، في حين زادت أسعار الذهب بفعل التوتر الناجم عن التضخم في ظل الحرب في أوكرانيا.وصعد البلاديوم 4.5 بالمئة إلى 2534.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 1007 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس عند 2550.58 دولار. كما ارتفع البلاتين 1.7 بالمئة إلى 991.14 دولار. وقال دانييل بريسمان المحلل لدى كومرتس بنك «من المؤكد أن التعليق... يزيد المخاوف... من أن سوق البلاديوم ستشهد نقصاً حاداً في المعروض في المستقبل». وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1958.20 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1958.96 دولار. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1961.70 دولار. وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما جعل السبائك أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 25.03 دولار للأونصة.

الحرب في أوكرانيا
الذهب
الفضة
البلاديوم
البلاتين
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