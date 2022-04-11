المؤشر الأردني ينخفض وسط جني أرباح

عمان (رويترز) - انخفضت البورصة الأردنية اليوم الاثنين بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية على رأسها سهم مناجم الفوسفات بهدف جني أرباح، بعد أن وصلت أسعارها لمستويات قياسية. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 1.21 بالمئة إلى 2311.75 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 12.4 مليون دينار (17.4 مليون دولار) مقارنة مع عشرة ملايين في الجلسة السابقة. وانخفض سهم البوتاس العربية 6.28 بالمئة إلى 37 ديناراً، وسهم مصفاة البترول 0.52 بالمئة إلى 3.83 دينار، وسهم مناجم الفوسفات 7.49 بالمئة إلى 35.2 دينار. وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 0.95 بالمئة إلى 2.13 دينار.