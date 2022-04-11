«ستراتا»: تصنيع 70 ألف قطعة من هياكل الطائرات بالإمارات

أبوظبي (وام) أكد إسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي لـ"ستراتا" أن إستراتيجية الشركة التي تم إطلاقها قبل 12 عاما نجحت في إطلاق 24 خطا لإنتاج أجزاء هياكل الطائرات 91% منها تنتج قطعا حصرية لا تصنع إلا في الإمارات. وأشار إلى أن "ستراتا" تمكنت منذ إنشاء مصنعها في مدينة العين من إنتاج أكثر من 70 ألف قطعة من أجزاء هياكل الطائرات تحمل وسم "صنع بفخر في الإمارات". وقال إن مصنع "ستراتا سولفاي للمواد المتقدمة" في مدينة العين تم تجهيزه بالكامل وتركيب 95% من المعدات حيث سيتم خلال الشهرين المقبلين ابتعاث عدد من المواطنين للتدريب في مصانع تابعة لشركة "سولفاي" الشريك الاستراتيجي للشركة ومن ثم البدء في عمليات الاعتماد خلال الربع الرابع من العام 2022. وأكد أن "ستراتا" تعمل حاليا على اعتماد روبوت جديد للعمل بشكل رسمي على خط إنتاج الجنيحات الداخلية لطائرات إيرباص A350 للمشاركة في خطوات عملية التجميع. وقال إن شركة "ستراتا" منذ إنشائها تستثمر في الشباب كونهم ركيزة رئيسية في دفع عجلة التنمية المستدامة في الشركة حيث يشكل الشباب الإماراتي 64% من إجمالي العاملين في الشركة فيما وصلت نسبة تمكين المرأة إلى 88% ما يعادل 9 من كل 10 كفاءات نسائية. وأضاف إسماعيل عبدالله أن "ستراتا" لديها عقود شراكة مع 6 شركات عالمية رائدة في مجال تصنيع معدات الطائرات الأصلية على مستوى العالم من بينها "بوينج" و"إيرباص" و"ليوناردو - فينميكانيكا لصناعة هياكل الطائرات" فضلاً عن أنها مورد أساسي لشركات بيلاتوس المحدودة للطائرات و"سابكا" لصناعة الطيران و"ساب" لصناعة الطائرات.

