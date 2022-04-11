36 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية

يوسف البستنجي (أبوظبي) خيمت موجة صعود جديدة على تعاملات أسواق الأسهم الإماراتية خلال جلسة تداولات اليوم، دفعت السيولة للارتفاع إلى 2.75 مليار درهم، بدعم من المستويات القياسية الجديدة لأسعار عدد من الأسهم القيادية، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات. وزادت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق المال الإماراتية خلال جلسة التداولات بنحو 36 مليار درهم. وضخ المستثمرون الأجانب 160 مليون درهم جديدة (صافي شراء) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 21 مليون درهم في سوق دبي المالي. وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى تاريخي جديد ليبلغ 10166.6 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.703%، فيما بلغت المكاسب التي حققتها القيمة السوقية للشركات المدرجة، نحو 32 مليار درهم جديدة لتصل قيمتها الإجمالية إلى 1.922 تريليون درهم. وجاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها 1.906 مليار درهم، نفذت من خلال 14400 صفقة وتم من خلالها تداول 376 مليون سهم تقريباً. وحقق سوق أبوظبي مكاسبه بدعم من الارتفاع القياسي في أسعار أسهم عدد من الشركات القيادية ذات الوزن الترجيحي الثقيل في المؤشر العام، حيث ارتفع سعر سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 2.58% ليبلغ 199 درهماً، كما ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.17% ليبلغ 23.90 درهم، وقفز سهم الدار العقارية بنسبة 3.4% ليصل إلى مستوى 5.17 درهم، وسهم بنك أبوظبي التجاري الذي ارتفع أيضاً بنسبة 0.56% ليبلغ 10.74 درهم. وفي سوق دبي المالي، ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.30% ليغلق على مستوى 3587.7 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 850 مليون درهم. وشهدت الجلسة في سوق دبي اليوم تداول 391 مليون سهم، نفذت من خلال 8832 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي بقيمة 4 مليارات درهم لتصل إلى 441 مليار درهم، مقارنة مع 437 مليار درهم سابقاً. وخيم اللون «الأخضر» على السوق، وارتفع سعر السوق لسهم «إعمار العقارية» إلى 6.14 درهم بنسبة ارتفاع بلغت 1.65%، وكذلك سهم سوق دبي المالي الذي أغلق على مستوى 2.85 درهم بارتفاع نسبته 0.35%، كما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» 0.48% ليبلغ 6.18 درهم، وبنك الإمارات دبي الوطني الذي أغلق على سعر 14.70 درهم، بارتفاع نسبته 1.37%. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 269 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 227.8 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 41.3 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 79.9 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 31.6 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 55.9 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 342.3 مليون درهم لتشكل ما نسبته 40.3% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 363.7 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42.8% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 21.4 مليون درهم كمحصلة شراء.