الاتحاد الأوروبي يبحث مع «أوبك» إمدادات النفط

بروكسل (رويترز) - يجري مسؤولو الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، محادثات في فيينا مع ممثلين عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حول إمدادات النفط، في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد عقوبات محتملة على النفط الروسي، بسبب الهجوم العسكري على أوكرانيا. وسترفع أوبك بلس، التي تتألف من أوبك ومنتجين آخرين منهم روسيا، الإنتاج بنحو 432 ألف برميل يومياً في مايو. واجتماع الاتحاد الأوروبي وأوبك بعد ظهر اليوم هو أحدث خطوة في حوار بدأ بين الجانبين عام 2005. لم تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى الآن النفط الروسي. لكن بعد أن وافق التكتل المكون من 27 دولة قبل أيام على فرض عقوبات على قطاع الفحم الروسي، في أول إجراء يستهدف إمدادات الطاقة، قال بعض كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن النفط قد يكون التالي. وقال وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا وهولندا اليوم، إن المفوضية الأوروبية تعد مقترحات بشأن فرض حظر على النفط الروسي، وذلك لدى وصولهم إلى لوكسمبورج لحضور اجتماع مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي. وحظرت أستراليا وكندا والولايات المتحدة، وهي أقل اعتماداً من أوروبا على الإمدادات الروسية، بالفعل مشتريات النفط الروسي. وتنقسم دول الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانت ستحذو حذو تلك الدول، نظراً لاعتمادها الأشد على النفط الروسي واحتمال أن يتسبب مثل هذا القرار في رفع أسعار الطاقة التي زادت بالفعل في أوروبا. ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينخفض ​​استخدامه للنفط 30 بالمئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2015، وفقاً لأهداف سياساته لمكافحة تغير المناخ، غير أن الحظر من شأنه على المدى القصير أن يؤدي إلى اندفاع لاستبدال النفط الروسي بإمدادات بديل