«نيكي» الياباني يغلق منخفضاً وأسهم التكنولوجيا تتراجع

طوكيو (رويترز) - أغلق مؤشر الأسهم اليابانية «نيكي» منخفضاً اليوم الاثنين إذ تبعت أسهم التكنولوجيا تراجع المؤشر ناسداك الذي تأثر بالتحرك القوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لمعالجة التضخم. ونزل المؤشر نيكي 0.61 بالمئة ليغلق عند 26821.52 نقطة، بعد أن جرى تداوله على ارتفاع في وقت سابق من الجلسة. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38 بالمئة إلى 1889.64 بعد أن حقق أيضاً بعض المكاسب لفترة وجيزة. وانخفض المؤشر ناسداك 1.34 بالمئة يوم الجمعة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات وسط توقعات بتشديد سياسة البنك المركزي الأميركي. وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث لدى تاتشيبانا للأوراق المالية «باع المستثمرون الأجانب أسهم التكنولوجيا اليابانية الكبيرة بعد أن خسر ناسداك ما يزيد على واحد بالمئة يوم الجمعة، مما دفع السوق اليابانية للانخفاض». وأضاف «لكن الخسائر كانت محدودة إذ اشترى المستثمرون المحليون الأسهم وسط تفاؤل بأن أرباح شركات التكنولوجيا اليابانية قد ترتفع». وفاجأت شركة ياسكاوا إلكتريك، الرائدة في القطاع، المحللين بتحقيقها أرباح تشغيل سنوية قياسية. ومع ذلك، انخفض سهم شركة الروبوتات الصناعية 3.08 بالمئة. وخسر المستثمر التكنولوجي سوفت بنك جروب 2.69 بالمئة، في حين انخفضت أسهم منصة الخدمات الطبية إم3 بنسبة 5.34 بالمئة. وانخفض سهم دايكن إندستريز لمكيفات الهواء 2.83 بالمئة وسهم سوني جروب 3.94 بالمئة. وفيما يتعلق بالمكاسب، ارتفعت أسهم المرافق 3.27 بالمئة، وكانت الأفضل أداء من بين 33 مؤشراً للقطاعات الفرعية في بورصة طوكيو. وكشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الجمعة النقاب عن مجموعة من الإجراءات ضد روسيا، منها حظر الفحم، مما رفع احتمالات تحول بلاده نحو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والطاقة النووية، على حد قول أطراف في السوق. وكان سهما شركتي طوكيو إلكتريك باور القابضة وتشوبو إلكتريك باور أكبر الرابحين على المؤشر نيكي إذ قفزا 16.23 بالمئة و7.4 بالمئة على التوالي. كما زاد سهم شركة الطاقة المتجددة رينوفا 3.05 بالمئة. وبلغ عدد الأسهم الصاعدة على المؤشر نيكي 129 مقابل 92 سهماً متراجعاً.