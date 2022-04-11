مؤشرات الأسهم الأوروبية تفتح على تراجع

لندن (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين مع تعرض مؤشر الأسهم القيادية الفرنسي لضغوط، حيث توقعت استطلاعات الرأي أن يكون السباق محتدماً بين الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته المنتمية لليمين المتطرف مارين لوبان في الجولة الأخيرة من التصويت. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 07.10 بتوقيت جرينتش. كما انخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 بالمئة، وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.9 بالمئة وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة. وضعت النتائج الجزئية ماكرون في المركز الأول متقدماً على لوبان بعد الجولة الأولى من التصويت، ولكن مستطلعي الآراء في معهد ايفوب توقعوا نتائج متقاربة جداً للجولة الثانية المقررة في 24 أبريل، بنسبة 51 بالمئة لماكرون و49 بالمئة للوبان. كان أداء الأصول الفرنسية ضعيفاً في الآونة الأخيرة مع تقييم المستثمرين احتمال فوز لوبان. ففي حين أنها لم تعد تدعو إلى التخلي عن اليورو، فإن الأسواق غير مرتاحة بشأن أجندتها التي تشمل الحمائية والتخفيضات الضريبية. وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة الفرنسي 0.2 بالمئة، لكن أسهم البنوك، مثل سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول وبي.إن.بي باريبا ارتفعت بين 0.4 بالمئة و5.2 بالمئة. وصعدت البنوك في منطقة اليورو عموماً 0.7 بالمئة. وارتفعت أرباح سوسيتيه جنرال عندما وافق على بيع حصته في روسبنك وشركات التأمين التابعة للبنك الروسي إلى إنتيروس كابيتال، وهي شركة مرتبطة بالملياردير فلاديمير بوتانين.