نمو الاقتصاد البريطاني يتباطأ أكثر من المتوقع في فبراير



لندن (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين أن نمو الاقتصاد البريطاني تباطأ بأكثر من المتوقع في فبراير، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة، انخفاضاً من 0.8 بالمئة في يناير. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني في فبراير كان أكبر بنسبة 1.5 في المئة مما كان عليه قبل عامين، قبل أن تعصف بالبلاد جائحة كوفيد-19. وانكمش الاقتصاد البريطاني بأكثر من تسعة بالمئة في 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي له منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، لكنه تعافى تعافياً حاداً في 2021 ولم يتعرض سوى لانتكاسة بسيطة جراء المتحور أوميكرون من فيروس كورونا في ديسمبر.