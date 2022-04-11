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الاقتصادي
تجار: أوكرانيا تستطيع تصدير 600 ألف طن من الحبوب والبذور
حقل قمح أوكرانيا
11 ابريل 2022 15:36

كييف (رويترز) - قال اتحاد تجار الحبوب الأوكراني (يو.جي.إيه) اليوم الإثنين إنه في ظل إغلاق موانئ البحر الأسود، تستطيع أوكرانيا تصدير 600 ألف طن من الحبوب والبذور الزيتية شهرياً، ولكنها قد تزيد طاقتها التصديرية إلى مليوني طن. اعتادت أوكرانيا على تصدير جميع الحبوب والبذور الزيتية تقريباً عبر الموانئ البحرية ولكنها الآن مجبرة على إيجاد طرق جديدة، إذ إن موانئها أغلقت بسبب الهجوم العسكري الروسي. وقبل الحرب، كانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب والبذور الزيتية شهرياً، بينما تراجعت الصادرات إلى 300 ألف طن في مارس.

الحرب في أوكرانيا
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