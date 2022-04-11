3 مشاريع ربط مائي في أبوظبي ودبي

دبي (الاتحاد) تتعاون هيئة كهرباء ومياه دبي مع شركة أبوظبي للنقل والتحكم "ترانسكو"، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، لتنفيذ 3 مشاريع ربط مائي بإجمالي 117 مليون جالون يومياً في مناطق متفرقة من إمارتي أبوظبي ودبي، لتعزيز إمدادات المياه في حالات الطوارئ أو لأغراض أخرى.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن هذا التعاون يدعم الأمن المائي في دولة الإمارات، ويسهم في تعزيز كفاءة واعتمادية شبكة المياه في إطار استراتيجية الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ. وتسهم مشاريع الربط المائي الاستراتيجي في تفادي الأزمات وأي نقص في المياه، وتعزيز الجهود الرامية إلى تأمين مختلف احتياجات الخطط التنموية الطموحة، من خلال رفع الكفاءة والسعة التشغيلية لشبكات المياه، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

وأضاف معالي الطاير: "بات الأمن المائي قضية أمن وطني بالنسبة لدولة الإمارات، وأحد القطاعات السبعة للاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ولدى دبي رؤية شاملة لاستدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 والتي تركز على تعزيز الموارد المائية وترشيد الاستهلاك واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة."

بدوره، قال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: "إن الأمن المائي يتمتع بأهمية قصوى من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والصحي والاقتصادي في دولة الإمارات. وتماشياً مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، تواصل أبوظبي تطوير بنيتها التحتية للمياه، وتستفيد من أحدث تقنيات تحلية المياه، وتكنولوجيا تقليل ملوحة المياه، واستراتيجيات إدارة الطلب على المياه، وذلك من أجل تعزيز الأمن المائي ودعم التحول الأخضر".

وأضاف الرميثي: "ندرك أهمية جعل المياه أكثر استدامة وننظر إلى التعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة في الدولة كتوجه ضروري وحيوي لتعزيز الأمن المائي لدولة الإمارات. يمثل مشروع الربط المائي الاستراتيجي بين دبي وأبوظبي فرصة مهمة لتوفير إمدادات كافية من مياه الشرب على المستوى الوطني مع التخفيف من مخاطر تغير المناخ على توافر المياه وجودتها وكميتها".

وقال الرئيس التنفيذي لـ"ترانسكو" د. عفيف سيف اليافعي "قامت "ترانسكو" خلال عام 2021 بنقل المياه عبر أكثر من 3500 كيلومتر من الأنابيب لضمان استقرار الإمداد بالتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وقد أكملنا العمل في 23 مشروع بكلفة إجمالية بلغت 3.3 مليار درهم إماراتي، بما يشمل دمج محطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي بشبكتنا، وتعد المحطة واحدة من الأكبر في العالم. نفخر بالدور الذي نلعبه لتلبية احتياجات العملاء وتحقيق طموح الإمارات العربية المتحدة بتحديث البنية التحتية للطاقة والمياه عبر الشراكة مع الجهات والأطراف المعنية."