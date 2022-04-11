«الدار» تطلق مشروع فلل «فيْ الريمان» بملياري درهم

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت شركة الدار العقارية «الدار» المرحلة الثانية من مشروع «الريمان 2»، تحت اسم «فيْ الريمان»، وهو مشروع سكني متكامل بقيمة ملياري درهم في منطقة الشامخة بأبوظبي. وتتاح فلل المشروع للشراء حصراً لمواطني دولة الإمارات.وفيما شهدت المرحلة الأولى من المشروع مستويات طلب قوية على قطع الأراضي المجهزة بمرافق البنية التحتية الأساسية، سيقدم مشروع «فيْ الريمان» 554 فيلا مؤلفة من 3 و4 و5 و6 غرف نوم، وتتراوح مساحاتها من 301 متر مربع للفلل المؤلفة من 3 غرف نوم إلى 507 أمتار مربعة للفلل المؤلفة من 6 غرف نوم. وستنطلق فعالية المبيعات العامة للفلل بتاريخ 24 أبريل، بأسعار تبدأ من 2.7 مليون درهم. ومن المتوقع أن يبدأ تسليم الوحدات خلال الربع الأخير من عام 2025.

ويمتد مشروع الريمان 2 على مساحة 2.4 مليون متر مربع، ويوفر لسكانه مجموعة واسعة من المرافق المجتمعية، تشمل مدرسة ومحلات تجارية متنوعة وحدائق ومساجد ومسارات المشاة والدراجات الهوائية، مما يلبي كافة احتياجاتهم واهتماماتهم ويوفر أسلوب حياة عصرياً مريحاً.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: يتواصل الطلب القوي على مشروع الريمان 2 مع استمرار بحث مواطني الدولة عن منازل عصرية مريحة بجودة عالية وأسعار مقبولة ومواقع مميزة على مقربة من أبرز وجهات ومعالم أبوظبي، وقد أطلقنا مجموعة من الفلل الحديثة في المرحلة الثانية من المشروع تلبيةً للإقبال الواسع في السوق على وحدات سكنية جاهزة يمكن لأصحابها الانتقال إليها بسرعة.

وأضاف: يسعدنا أيضاً أن نقدم لكل منزل مجموعة متنوعة من خيارات التصميم، وذلك استناداً إلى نتائج الدراسات التي أجريناها لاستطلاع آراء عملائنا وفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم وأذواقهم بشكل أفضل، ونتطلع إلى استقبال مالكي المنازل الجدد في مجتمعنا الجديد.

ويتألف تصميم المخطط الرئيسي لمشروع «فيْ الريمان» من عدة مجمعات صغيرة مستقلة، سيحتوي كل منها على حدائق ومرافق مجتمعية عصرية خاصة.

ويتميز المشروع بموقعه المركزي بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، والطرق السريعة الرئيسية، ومجموعة من مشاريع البنية التحتية والوجهات الرئيسية في أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس، ومدينة زايد، والفلاح الجديدة، ومدينة مصدر، ومدينة محمد بن زايد.