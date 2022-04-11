مطار دبي يتصدر عالمياً في حركة المسافرين الدوليين خلال 2021

مصطفى عبد العظيم (دبي) احتفظ مطار دبي الدولي خلال العام 2021، وللعام الثامن على التوالي، بمركزه الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً حول العالم، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المجلس العالمي للمطارات.

وبلغت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال العام 2021، وفقاً للتقرير الذي يرصد أداء أبرز محاور النقل الجوي وحركة الركاب حول العالم، 29.1 مليون مسافر، مقابل نحو 25.9 مليون مسافر في عام 2020، بنسبة نمو بلغت 12.7%.

وبحسب تقرير مجلس المطارات العالمي، تشير تصنيفات حركة المسافرين العالمية إلى اتجاه مشجع نحو التعافي، مع عودة معظم المطارات الأكثر ازدحاماً قبل الجائحة إلى القمة من جديد، ومن المتوقع أن يسهم الزخم الناتج عن إعادة فتح الوجهات من قبل البلدان إلى زيادة حركة السفر في النصف الثاني من عام 2022.

وقدر المجلس إجمالي عدد الركاب حول العالم في عام 2021 بحوالي 4.5 مليار مسافر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% تقريباً عن عام 2020، لكنها أقل بنسبة تصل إلى نحو 50% مقارنة بنتائج عام 2019، مشيراً في الوقت نفسه أن مؤشرات العام 2021 تظهر علامات مشجعة على انتعاش حركة المرور.

وجاء مطار دبي الدولي في المركز الأول ضمن قائمة أكثر المطارات العالمية ازدحاماً في حركة الركاب الدوليين بفارق وصل إلى نحو 2.7 مليون مسافر عن مطار إسطنبول الدولي الذي جاء في المركز الثاني بنحو 26.4 مليون مسافر، فيما جاء مطار أمستردام في المركز الثالث بنحو 25.4 مليون مسافر، تلاه فرانكفورت الدولي وباريس في المركزين الرابع والخامس بنحو 22.7 و22.6 مليون لكل منها على التوالي.

وفي المقابل احتفظ مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي بالمركز الأول عالمياً في إجمالي حركة الركاب التي تشمل المسافرين الدوليين والمحليين، مسجلاً 75.7 مليون مسافر، يليه مطار دالاس فورت وورث الدولي بنحو 62.5 مليون مسافر، ومطار دنفر الدولي 58.8 مليون مسافر.

الشحن الجوي

وعلى صعيد حركة الشحن الجوي، أشار التقرير إلى أن أحجام الشحن الجوي التي كانت أقل تأثراً بجائحة «كوفيد-19»، سجلت نمواً بنسبة تصل إلى نحو 15% على أساس سنوي مقارنة بعام 2020 لتصل إلى رقم قياسي يقدر بـ 124 مليون طن متري في عام 2021.

وارتفعت أحجام الشحن الجوي في أكبر 10 مطارات، والتي تمثل مجتمعة نحو 25% (31.5 مليون طن متري) من حجم الشحن على الصعيد العالمي في عام 2021، بنسبة 12.1% في عام 2021 على أساس سنوي (وبنسبة 15.0% مقابل نتائج 2019)، لافتاً إلى أن المكاسب قد تعزى إلى الزيادة المستمرة في الطلب على السلع الاستهلاكية والمنتجات الصيدلانية.