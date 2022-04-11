«رايت فارم» تجمع 2.8 مليون دولار في جولة تمويل

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة «رايت فارم»، المنصّة الرقمية المتخصّصة في خدمة قطاع الأعمال، اليوم، عن تمكّنها من جمع 2.8 مليون دولار في جولة التمويل الأولي التي أطلقتها مؤخراً. وتتخذ «رايت فارم» من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرّاً لها، وتعمل على توفير المنتجات الطازجة من المزارع المحلية والدولية لتلبية الطلب المتنامي في قطاعي الأغذية والتجزئة. وقادت «دسربت أي دي»، منصّة دعم المشاريع الناشئة التابعة لشركة «القابضة» (ADQ)، بالتعاون مع شركة «إنهانس فينتشرز»، استوديو دعم وتمويل المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا، جولة التمويل الأولية، حيث تمكّنت من جمع تمويل بقيمة 2.8 مليون دولار (10.2 مليون درهم) والذي سيتم استثماره في التكنولوجيا الزراعية، من خلال دعم التطوير التقني السريع لشركة «رايت فارم» وتنفيذ خططها الطموحة لتنمية عملياتها في المنطقة. وتأسست «رايت فارم» عام 2021، بهدف معالجة الفجوات في سلسلة قيمة المنتجات الطازجة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا، عبر تطوير التقنيات التي تمكّن الشركات من تحسين مصادرها وسبل شرائها للمنتجات الطازجة. ومن خلال منصته المبتكرة يستخدم متجر «رايت فارم» الشامل تقنية تنبؤية تسهّل التوجيه والعمليات والشراء، والذي تم تصميمه لتوفير عملية سهلة وشاملة لنقل المنتجات من المزرعة إلى المائدة. ويوفر المشروع الوصول إلى أكثر من 1000 صنفٍ من الفاكهة والخضروات وأنواع الخضر الصغيرة، مما يمكّن الشركات من تقديم طلبات الشراء واستلام المنتجات الطازجة في غضون 12 ساعة. وقال إيلي سكاف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «رايت فارم»: «سيساعد الاستثمار من دسربت أي دي وإنهانس فينتشرز على تسريع رحلتنا لبدء التشغيل وإطلاق إمكانيّات الوصول إلى محفظة الأغذية والزراعة المتنامية التابعة لـ«القابضة»(ADQ). وخلال الفترة السابقة عملنا على إنشاء منتج مناسب لاحتياجات السوق ونقوم حاليّاً بتطوير التكنولوجيا التي من شأنها تحديث قطاع المنتجات الطازجة لضمان تقديم تجربة سلسة للعملاء، مع زيادة الكفاءة التشغيلية إلى الحدّ الأقصى وتمكين الوصول عبر الأسواق. ومع اكتمال جولة التمويل الأوليّة، فإنّنا على ثقة من أن أعمالنا ستشهد المزيد من فرص النمو عبر قطاعات مختلفة من السوق، في الوقت الذي سنركّز فيه على إنشاء نموذج أعمال مستدام ومجدٍ تجارياً». ويضم الفريق المؤسس لـ «رايت فارم» كلاً من الرئيس التنفيذي إيلي سكاف، والمدير التنفيذي للعمليات مازن مراد، ورئيس قسم التكنولوجيا محمد أبو عجمية، الذين يقودون فريقاً متنوعاً يضم أكثر من 30 عضواً من 13 جنسية مختلفة من ذوي الخبرة في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وقطاع المنتجات الطازجة. ويتمتّع الفريق بخبرات عمليّة في العديد من الشركات المعروفة، منها كريم، ونون، وأرامكس، وستارزبلاي، وGroupon، وهايك، وفريش فروتس كومباني، وكيبسونز وبركات. وتدير الشركة أعمالها من منشأة التخزين البارد في قلب سوق الخضروات والفاكهة في دولة الإمارات.