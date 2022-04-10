إقبال مرتفع على الفنادق خلال رمضان

رشا طبيلة (أبوظبي)

نشاط وطلب كبير على الإفطار والسحور في فنادق بالإمارات، ليعود بالذاكرة إلى نشاط الطلب خلال العام 2019 قبل الجائحة، بحسب عاملين في فنادق، أكدوا أن الإقبال على بوفيهات الإفطار والسحور عاد إلى طبيعته كما كان خلال العام 2019.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن الطلب بدأ منذ الأسبوع الأول من رمضان، لا سيما من حجوزات الشركات، لافتين إلى أن اعتدال الطقس وتوفير أجواء رمضانية خارجية في الهواء الطلق، إضافة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها بعد الجائحة عوامل رئيسية لعودة الطلب. وأضافوا أن إشغال الفنادق مرتفع خلال شهر رمضان، ويزداد إشغال الغرف خلال الإجازات الأسبوعية وبدعم من السياحة الخارجية.

ويقول سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع لروتانا للفنادق: «تشهد فنادقنا في الإمارات نشاطاً ملحوظاً خلال رمضان الجاري، سواء في الإشغال الفندقي أو في إشغال المطاعم خلال الإفطارات والسحور، حيث يعود الطلب كما كان في العام 2019».

ويشير إلى أن معدل إشغال الغرف بين 75 و%80، وفي عطل نهاية الأسبوع ترتفع معدلات الإشغال».

ويؤكد الأسمر أنه مع اعتدال الطقس ورغبة الناس في الخروج والاستمتاع بالأجواء الرمضانية الفندقية في الوقت الحالي، بعد عودة الحياة تدريجياً لطبيعتها يسهم في زيادة الإقبال وتحسن أداء الفنادق».

يقول مصطفى طنطاوي مدير العمليات في فندق باب القصر أبوظبي: «نشهد إقبالاً كبيراً على الإفطار والسحور، حيث عاد النشاط إلى مستويات العام 2019».

ويشير طنطاوي إلى أن الحجوزات تأتي من مجموعات وشركات وعائلات بشكل كبير».

ويقول طنطاوي: » نوفر أجواء رمضانية متنوعة وفي الهواء الطلق ما يشجع الكثيرين على الاستمتاع بهذه الأجواء».

وتقول منى عوني مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق «أكور دبي»: «نشهد إقبالاً كبيراً من الزوار خلال الأسبوع الأول من رمضان، لا سيما على خيم وأجواء السحور الخارجية بعد الإفطار بسبب عودة الحياة لطبيعتها ورغبة الكثيرين بالاستمتاع بالأجواء الرمضانية».

وتشير: «نتوقع العودة لمستويات العام 2019 خلال رمضان الجاري».

وتضيف: «نتوقع خلال الأسبوع الثاني أن يرتفع الإقبال بشكل أكبر على بوفيهات الإفطار وأجواء السحور».

وحول توقعات الأسبوع الثاني من رمضان، يقول فولكر ماندلوسكي، المدير العام في فندق «جلف كورت- بيزنس باي»: نتوقع أن تشهد دبي إقبالاً كبيراً على الإفطار الرمضاني ووجبات السحور في الأسبوع الثاني من رمضان، فقد شهد الفندق إقبالاً جيداً من قبل العائلات في الأسبوع الأول».

ويؤكد فولكر: «نتوقع زيادة بنسبة 30% على معدل إشغال الغرف في الأسبوع الثاني من الزوار من مختلف أنحاء الدولة، حيث يعود ذلك إلى العروض الخاصة التي تم طرحها بأسعار تنافسية تشمل الإقامة في الغرف الفندقية ووجبات الإفطار أو السحور لجميع الضيوف والزوار».

ويقول: «إن تزامن عطلة الربيع وحلول شهر رمضان الكريم، يعد فرصة مثالية للعائلات سواء من المواطنين أو المقيمين أو السياح، لا سيما مع اعتدال الطقس الذي يشجع على تنشيط السياحة الداخلية».

الإفطار والسحور

يقول عمار هلال مدير قسم المبيعات والتسويق في فندق ماريوت الفرسان أبوظبي: شهدنا إقبالاً كبيراً على موائدنا خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، ونتوقع خلال الأيام القادمة من هذا الشهر الكريم أن نحظى بزيارة المزيد من الضيوف لتجربة أطباقنا.

ويضيف هلال: نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حجوزات الإفطار والسحور خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفيما يتعلق بمعدل إشغال الغرف، قال هلال: نتوقع أن نشهد خلال شهر مايو ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإشغال خلال أسبوع عيد الفطر وعطلة نهاية الأسبوع ومع بداية حملة الصيف في أبوظبي التي تترافق بالعديد من العروض المميزة، بما فيها الإقامات الفندقية والتسوق وتناول الطعام والترفيه.