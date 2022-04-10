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«عجمان لريادة الأعمال» يطلق مبادرة «ساحة المأكولات»
«عجمان لريادة الأعمال» يطلق مبادرة «ساحة المأكولات»
11 ابريل 2022 01:43

عجمان (وام)

ينظم مركز عجمان لريادة الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان مبادرة «ساحة المأكولات الرمضانية»، بهدف دعم أصحاب المشاريع الوطنية من رواد ورائدات الأعمال وتوفير منصة تسويقية وترويجية للمنتجات، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم. 
وأكد خالد الشامسي مدير مركز عجمان لريادة الأعمال، أهمية المبادرة ودورها التسويقي في إيجاد قناة للتواصل المباشر بين أصحاب المشاريع والمجتمع خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر تخصيص مساحة خارجية في مركز عجمان لريادة الأعمال لعرض وبيع المأكولات الشعبية والمشروبات والحلويات، بحيث تستمر المبادرة حتى 5 مايو المقبل. وأوضح أن المبادرة جاءت مواكبة لأهداف مركز عجمان لريادة الأعمال ودوره في تهيئة مناخ تسويقي جاذب لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم سلسلة من المعارض التي تعزز نمو واستدامة أعمال أصحاب وصاحبات المشاريع. 

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