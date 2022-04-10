صندوق خليفة يروج لمشاريع الشباب الريادية

ريم البريكي (أبوظبي)

شارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في «معرض سوق مربد 2022» الذي اختتمت فعالياته أمس، في منارة السعديات أبوظبي، وبـ7 مشاركات من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على دعم وعضوية الصندوق، والناشطة في قطاعات الأزياء والترفيه والمطاعم والعطور والمشغولات الذهبية.

وجاءت مشاركة الصندوق دعماً لمشاريع الشباب كأحد رعاة الحدث إلى جانب مشاركة الأعضاء بالصندوق، وهي الرسالة والرؤى التي يقوم عليها الصندوق، وضمن جهوده في تعزيز ثقافة العمل الحر، وتوسيع آفاق الأنشطة الاستثمارية لرواد الأعمال الشباب، ودعم وتسويق منتجات وخدمات تلك المشاريع وتطويرها.

علياء المزروعي

دعم المشاريع

وقالت علياء عبدالله المزروعي مستشار رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة: «إن مشاركة الصندوق تأتي ضمن سعي الصندوق لدعم مشاريع الشباب، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، حيث شارك الصندوق بمعرض سوق مربد المقام خلال شهر رمضان المبارك بـ7 مشاركات جميعها أعضاء الصندوق، وذلك من خلال المشاركات الفعالة لأصحاب المشاريع في مجالات متعلقة بالقطاع الاستهلاكي، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، ويساهم في تطوير استثماراتهم».

وأشارت المزروعي إلى أن هذا العام شهد مشاركة الصندوق إطلاق الورشة التدريبية الثالثة من برنامج (sme tribe)، وهي منصة لإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه رواد الأعمال وتسهم في دعمهم عبر جلسات نقاشية وحوارية، يستفيد منها المشاركون، مشيرة إلى أن التفاعل مع الورشة كان مشجعاً ومثمراً من جانب المشاركين.

وأوضحت المزروعي أن الصندوق يسعى جاهداً للاستفادة من جميع المناسبات والمعارض في دعم الأعضاء وتنظيم ورش العمل والدورات، وإشراك رواد الأعمال بها، مؤكدة أن الصندوق نجح في استقطاب أعضاء جدد، ودعمهم بالتواجد في المعارض المهمة، والتي تقام في الدولة ومنها جلف فود ومعرض الصيد والفروسية حسب اختصاص كل مشروع وتوجهاته.

مشاركات متميزة

وأفادت مريم عبيد (رائدة أعمال) أنها تشارك للمرة الأولى في معرض مربد، ولكنها شاركت قبل ذلك مع الصندوق من خلال فعاليات معرض الحصن، مشيرة إلى أن دعم الصندوق لأعضائه كبير وهناك حرص على تواجد أصحاب المشاريع في المهرجانات والمعارض داخل الدولة بما يحقق دعماً لمشاريعنا.

وأضافت: أمتلك مطعماً وقهوة مختصة (Dialogue) في حديقة أم الإمارات، مؤكدة أن الدعم الكبير للصندوق ساعدني في إنجاح مشروعي، كذلك الدعم التدريبي من خلال ورش العمل خلقت استفادة كبيرة لدينا، وأفادتني في تطوير مشاريعنا، كما أوجدت تعاوناً وتعارفاً بين رواد المشاريع مما ساهم في الاستفادة من الخبرات.

جانب من المعرض

رسوم المشاركة

من جانبه، أكد علي الجابري مالك مشروع عطور وديان علامة تجارية محلية في عالم العطور، أن المعرض يخدم أصحاب المشاريع من خلال الأجنحة التي يخصصها الصندوق لأعضائه، مشيراً إلى أن الصندوق يقدم خدمات للمشاركين، منها دعمهم من خلال تحمل رسوم المشاركة وتجهيز المكان وهذا دعم كبير يساهم في الترويج والتسويق لمنتجاتنا.

وأشار الجابري إلى أن الدورات وورش العمل ساهمت في تعريفنا على مستثمرين آخرين، واستطعنا تكوين علاقات تعاون مع شركات أخرى، كما أطلعتنا على تجارب المشاركين، بالإضافة للاستفادة من المعلومات المقدمة في الورش نفسها، مؤكداً أن عملية التعليم مستمرة ولا حد لها، شاكراً جهود الصندوق في تطوير الجانب المعرفي والخبرات لدى أعضاء الصندوق.

وقالت صنعاء عمرو مؤسس ورئيس Knotter of The Knot.AE بعد جلسة «مستقبل تجارة التجزئة»: أدركت أهمية التخطيط الشامل قبل إطلاق منتج أو خدمة، مبينة أن التخطيط يقلل من المخاطر والتحديات الشاملة ويتحكم في التكاليف والتحكم في الميزانية.