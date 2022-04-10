«دلسكو» تفتتح منشأة لتحويل النفايات إلى مواد بديلة للوقود
«دلسكو» تفتتح منشأة لتحويل النفايات إلى مواد بديلة للوقود
10 ابريل 2022 22:39
دبي( وام) افتتحت «دلسكو» المزود الرائد للحلول المتكاملة محطة جديدة لتحويل النفايات إلى وقود في المنطقة المتاخمة لإكسبو 2020 دبي في إنجاز هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة. وتمتلك المحطة القدرة على معالجة أكثر من 70 ألف طن من المخلفات سنويا ما يعني تجنب إرسال حمولة 7 آلاف شاحنة قمامة إلى مكب النفايات بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية. يشكل افتتاح المحطة الجديدة تأكيدا على التزام «دلسكو» بالاستدامة ودعما لمسيرتها نحو تحقيق اقتصاد دائري من خلال حل فاعل وطويل الأمد لإدارة النفايات في المنطقة بما يتماشى مع سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات 2021-2031. وقال ديفيد ستوكتون الرئيس التنفيذي لشركة دلسكو: «تمثل محطة تحويل النفايات إلى وقود إضافة مهمة لمبادرات الاستدامة البيئية في دولة الإمارات مستندة في ذلك إلى نجاحها في تحويل أكثر من 85 في المائة من مخلفات مكبات النفايات في إكسبو 2020 دبي إلى مواد بديلة للوقود ونتطلع إلى البناء على هذا النجاح، من خلال توظيف خبراتنا لخدمة الشركات العاملة في المنطقة». وأكد أن «دلسكو» تعمل على إيجاد حلول ناجحة تسهم في جعل المجتمعات التي تخدمها أكثر كفاءة وإنتاجية واستدامة، مشيرا إلى أن المجموعة ستواصل الاستثمار في التقنيات والابتكارات التي تدعم تحقيق هذا الهدف مع إتاحة المجال لمختلف المصانع والشركات في جميع أنحاء دولة. تعتمد محطة تحويل النفايات إلى وقود على تقنية مبتكرة في مجال معالجة المخلفات لإنتاج الوقود المشتق من النفايات وتتطلب معالجة النفايات مسبقا قبل تحويلها إلى وقود.. فيما يستخدم الناتج وقودا لتشغيل المحطة نفسها أو يمكن استخدامه في مصانع الأسمنت وغيرها من المصانع بديلا صديقا للبيئة وأكثر استدامة من الغاز الطبيعي.