وفد بحريني يطلع على آليات النظام الإماراتي للعلامات المميزة على التبغ

أبوظبي(الاتحاد)

اطلع وفد رسمي من مملكة البحرين الشقيقة على آليات النظام الإماراتي للعلامات المميزة على التبغ ومنتجاته الذي تطبقه الهيئة الاتحادية للضرائب لتتبع منتجات التبغ إلكترونياً عبر علامات مميزة (طوابع ضريبية رقمية)، بهدف مكافحة التهرب الضريبي، وحماية المستهلك من الغش التجاري، ومنع تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية، والتأكد من تحصيل الضرائب المستحقة على جميع منتجات التبغ المتداولة في الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك - عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد - بين مسؤولي الهيئة الاتحادية للضرائب ومسؤولي الجهاز الوطني البحريني للإيرادات.

وشارك خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في جانب من الاجتماع الذي تم خلاله بحث سبل التعاون وتطوير العلاقات والعمل المشترك لتبادل الخبرات والمعلومات في المجال الضريبي.

وأكد خالد البستاني أن هذا الاجتماع يعكس عمق العلاقات الثنائية والحرص على تعزيزها في كافة القطاعات، ومن بينها القطاع الضريبي عبر تبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق أفضل النتائج.

وشدد على أهمية مثل هذه الاجتماعات لتعزيز التعاون بين الهيئة والجهات الضريبية في الدول الشقيقة والصديقة، والاستفادة المتبادلة من الخبرات والانظمة المطبقة في هذا المجال.

وخلال الاجتماع المشترك تعرَّف المختصون في الجهاز الوطني البحريني للإيرادات على آليات تطبيق النظام الضريبي الإماراتي بصفة عامة، وخصوصاً نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، والإنجازات التي حققها النظام منذ تطبيقه قبل أكثر من ثلاث سنوات، ودوره في رفع مستوى دقة وفاعلية الإجراءات الرقابية وفق أفضل المعايير المتبعة في هذا المجال.

وقدم ممثلو الهيئة عرضاً حول أهداف ونطاق وخطوات ونتائج تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، والأسباب الرئيسية لنجاح تطبيق النظام الذي يهدف أساساً لمنع بيع (تداول) وحيازة جميع أنواع السجائر، وتبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» في الأسواق المحلية.