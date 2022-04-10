أوكرانيا تقرر حظر جميع الواردات من روسيا

قررت أوكرانيا حظر جميع الواردات من روسيا، واردات سنوية تقدر بحوالي ستة مليارات دولار، وطالبت الدول الأخرى بأن تحذو حذوها وتفرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة على موسكو.

وكتبت وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدنكو على صفحتها على فيسبوك يوم السبت "أعلنا رسمياً اليوم وقف التجارة في السلع على نحو تام مع الدولة المعتدية".

وأضافت "من الآن فصاعداً لن يتم جلب أي منتجات من الاتحاد الروسي إلى أراضي دولتنا".

وكان تبادل السلع والخدمات معدوما تقريبا بين البلدين منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، لكن القرار الجديد يجعل حظر الواردات قانوناً.

وقالت وزيرة الاقتصاد "ميزانية روسيا لن تتلقى هذه الأموال مما سيقلل من قدرتها على تمويل الحرب".

وتابعت "يمكن لهذه الخطوة من قبل أوكرانيا أن تكون نموذجا لشركائنا الغربيين وتحفزهم على تشديد العقوبات على روسيا بما في ذلك تنفيذ حظر للطاقة وفرض عزلة على جميع البنوك الروسية".

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب مراراً إلى مقاطعة الصادرات النفطية الروسية وغيرها من الصادرات ووقف الصادرات إلى روسيا بسبب هجومها العسكري.