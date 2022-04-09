3 استحواذات جديدة لـ «الدار» بقيمة 5.2 مليار درهم

سيد الحجار (أبوظبي)

كشفت شركة الدار العقارية «الدار» منذ مطلع العام الحالي عن 3 صفقات استحواذ جديدة بأبوظبي ورأس الخيمة، بقيمة تقارب 5,2 مليار درهم، ما يعزز من محفظة الشركة المتنامية من أصول الضيافة والتجزئة والعقارات السكنية.

وأعلنت «الدار» مؤخراً عن استحواذها على قطعة أرض بمساحة 6.2 مليون متر مربع في موقع رئيسي على الجانب الشرقي من جزيرة السعديات، بقيمة 3.68 مليار درهم، حيث تعتزم «الدار» تطوير مشروع سكني متكامل بتكلفة تطويرية إجمالية تقدر بحوالي 15 مليار درهم، وسيضم المشروع المقترح عند اكتماله 2700 وحدة سكنية فاخرة، معظمها فلل، وسيستوعب أكثر من 15000 نسمة.

وستُسدد قيمة الاستحواذ عينياً على مراحل مع تقدم أعمال تطوير المشروع المخطط له على الأرض، والتي من المقرر البدء فيها في النصف الثاني من عام 2022، على أن يكتمل المشروع ويُسلَّم في غضون أربع سنوات.

وكشفت «الدار» مطلع أبريل الحالي عن اسحواذها على فندق ريكسوس باب البحر في رأس الخيمة بمبلغ إجمالي قدره 770 مليون درهم، ما يرفع قيمة استثماراتها الإجمالية في رأس الخيمة إلى نحو 1.5 مليار درهم، بعد استحواذها يناير الماضي على «الحمرا مول» بقيمة 410 ملايين درهم، وامتلاكها حقوق تطوير إضافية في كلا العقارين.

وأكد طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية لـ«الاتحاد» أن الوضع المالي القوي والمستقر للدار يؤهلها لمزيد من التوسّع، وتنفيذ العديد من صفقات الاستحواذ، موضحاً أن الشركة واصلت خلال العامين الماضيين تحقيق نمو متواصل في الأعمال، وهو ما ظهر في تحقيق الشركة لنتائج قوية خلال العام الماضي.

وأوضح الذيابي أهمية صفقة استحواذ «الدار» على قطعة أرض بمساحة 6.2 مليون متر مربع في موقع رئيسي على الجانب الشرقي من جزيرة السعديات، مؤكداً أن هذا الاستحواذ سيشكل إضافة قوية إلى محفظة الأراضي الكبيرة التابعة للدار في الجزيرة وسيدعم تطلعات الشركة لتطوير المزيد من المجتمعات عالمية المستوى ضمن مواقع حيوية بأبوظبي.

وستتحول قطعة الأرض بعد تطويرها إلى مجتمع سكني متكامل متعدد الاستخدامات يضم فللاً عالية الجودة ومجموعة واسعة من مساحات التجزئة المتنوعة على امتداد أرجائه.

وأكد الذيابي أن رأس الخيمة تشهد إقبالاً سياحياً متزايداً، مع استمرار الإمارة في تنفيذ استراتيجيتها لتكون وجهة رائدة إقليمياً في مجال السياحة الصديقة للبيئة بحلول عام 2025، ما يعزز فرص الشركة للتوسع والنمو بالإمارة.

وسيتاح للدار للاستثمار في إطار صفقة الاستحواذ على فندق ريكسوس باب البحر، تطوير 250 ألف قدم مربعة من المساحة الطابقية الإضافية للأغراض السكنية والتجارية.

وأعلنت «الدار» يناير الماضي الاستحواذ على المركز التجاري «الحمرا مول»، الذي يمتد على مساحة 27 ألف متر مربع وقامت بتطويره «الحمرا»، شركة التطوير والاستثمار العقاري التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها، مقابل 410 ملايين درهم.

وبموجب بنود هذه الصفقة، يحق لشركة «الدار» تطوير 11200 متر مربع إضافية ضمن المساحة الطابقية الإجمالية للمركز التجاري، مع خيار الاستحواذ على 7400 متر مربع لأغراض التجزئة والاستخدامات التجارية.

ويُعد الحمرا مول، الذي تم الانتهاء من أعمال بنائه وتشييده عام 2009، وجهة تسوّق حيوية، إذ يتمتع بموقع مثالي وسط مجتمع مكتظ بالسكان.

وكانت «الدار» قد باشرت العام الماضي التوسع بالأسواق الخارجية، حيث أعلن تحالف شركة الدار العقارية و«القابضة» ديسمبر الماضي تنفيذ صفقة استحواذه على نحو 85.52% من رأس المال القائم لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» المدرجة في البورصة المصرية، وذلك بقيمة 6.1 مليار جنيه مصري (1.43 مليار درهم).

جذب الاستثمارات

أعلنت «الدار» وشركة «أبولو جلوبال مانجمنت» «أبولو» خلال شهر فبراير الماضي عن توقيع اتفاقية تستثمر بموجبها «أبولو» عبر صناديقها وعملائها ما مجموعه 1.4 مليار دولار رأس المال الاستراتيجي لدعم مبادرات النمو التحولي الخاصة بشركة الدار.

ويعكس هذا الاستثمار على مستوى كل من شركة الدار للاستثمار العقاري ومجموعة الدار، قدرة الشركة على جذب رأس المال المؤسسي إلى منصاتها العقارية.

وستتيح الشراكة التي تتضمن مجموعة من الأراضي، والبالغة قيمتها 500 مليون دولار، لشركة الدار تحقيق قيمة طويلة الأجل تدعم مخزونها الكبير من الأراضي.

وكجزء من الاتفاقية، ستستحوذ «أبولو» على حصة أقلية مباشرة في الدار للاستثمار العقاري.

ومؤخراً أصدرت «الدار للاستثمار»، التابعة لشركة الدار العقارية، سندات دائمة ثانوية بقيمة 500 مليون دولار لعملاء تديرهم شركات تابعة لشركة أبولو جلوبال مانجمنت («أبولو») بمعدل فائدة سنوية يبلغ %5.625 مع فترة عدم استحقاق مبدئية تمتد لـ 15 عاماً.