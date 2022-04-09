%1.98 معدل الربح لتمويل السيارات في رمضان

حسام عبدالنبي (دبي)

تتبارى البنوك المحلية في تقديم عروض خاصة على قروض وتمويلات السيارات، خلال شهر رمضان المبارك، في محاولة منها لزيادة حصتها السوقية من تمويلات السيارات في هذه الفترة من العام التي تعد موسماً لشراء السيارات في الدولة.

وتنوعت عروض البنوك لتشمل مزايا مبتكرة للراغبين في الحصول على قرض سيارة، حيث خفض بنك إسلامي، معدل الربح ضمن عرض خاص في رمضان لتمويل السيارات ليبدأ من %1.98 إلى %2.75 سنوياً (معدل ثابت) (من %3.62 سنوياً إلى %5.03 سنوياً معدل متناقص)، حيث يمكن للمتعاملين الاستفادة من تمويل حتى مليون درهم بمعدل ربح خاص منخفض يختلف بناءً على راتب المتعامل والشريحة والجنسية.

كما خفض البنك الحد الأدنى المطلوب للراتب ليبدأ من 5000 درهم فقط وذلك للحصول على تمويل لشراء السيارات الجديدة والمستعملة، مع اشتراط سداد رسوم الدراسة الائتمانية ومستندات المعاملة المطبقة بنسبة 1.05% من مبلغ التمويل (الحد الأدنى 520 درهماً إلى الحد الأقصى 2620 درهماً) يتم استيفاؤها بعد تطبيق العرض.

ويتطلب الحصول على التمويل توفير بعض الوثائق وهي الهوية الإماراتية، صورة جواز السفر، نسخة من التأشيرة، شهادة الراتب، عرض السعر أو التقييم للسيارة المراد شراؤها، إلى جانب إمكانية المطالبة بتوفير بعض المتطلبات الأخرى عندما تقتضي الحاجة.

زيادة القرض

وفي الإطار ذاته أعلن بنك في أبوظبي عن عرض رمضاني على قروض السيارة، رفع فيه مبلغ القرض المتاح إلى 1.5 مليون درهم أو 80% من قيمة السيارة، وذلك بمعدّلات فائدة تنافسية ثابتة تبدأ من 1.99% سنوياً (يساوي معدّل رصيد متناقص 3.80% سنوياً) للمواطنين و2.15% معدل فائدة ثابت (يساوي معدّل رصيد متناقص 4.09% سنوياً) للمقيمين. وأفاد البنك بأن التمويل متوفّر للسيارات الجديدة والمستعملة، ويمكن الاستفادة من فترة سماح تصل إلى 180 يوماً قبل سداد القسط الأول، حيث يسري العرض للأفراد الذين يتقاضون رواتب لا تقل عن 7 آلاف درهم.

وأشار البنك إلى أن الوثائق المطلوبة تتضمن عرض سعر المركبة، ورخصة قيادة إماراتية، كشف حساب مصرفي (حيثما يطبق ذلك)، شهادة راتب (حيثما يطبق ذلك)، نموذج طلب قرض سيارة معبأ ومُوقع من قبل العميل، وصورة من جواز السفر/ التأشيرة/ الهوية الإماراتية، على أن يكون المستند سارياً (مع ضرورة النسخة الأصلية).

عقد شراء

وضمن ذات التوجه، أعلن بنك آخر عن منح الموافقة على قرض السيارة في نصف يوم عمل، مع إجراءات سهلة ومتطلبات بسيطة لقروض سيارات الركاب والمركبات التجارية. كما أعلن عن طريقة جديدة لامتلاك السيارات، وهي عقد الشراء الشخصي (PCP) حيث يقدم البنك من خلال هذا البرنامج طريقة مبتكرة أخرى للقيادة وامتلاك سيارة الأحلام، ويمكن من خلالها المحافظة على جعل قيمة الدفعة الشهرية منخفضة من خلال القيام بدفع مبلغ وديعة، وبالتالي تأجيل تسديد جزء هام من المبلغ الإجمالي إلى مرحلة السداد النهائية عند انتهاء مدة العقد.

وتتضمن آلية عمل برنامج عقد الشراء الشخصي، اختيار العميل للسيارة التي يرغب في امتلاكها، ومن ثم يقترح البنك على العميل مبلغاً لقرض سيارة ذي فترة سداد ثابتة، ولمدة 24 شهراً، على أن يسدد العميل دفعة أولى بقيمة 20%، ويكون السداد النهائي بناءً على القيمة المتوقعة للسيارة في نهاية الاتفاقية، إذ إنه عند انتهاء مدة العقد، سيتمكن العميل من الاختيار من بين ثلاثة خيارات، وهي إعادة تمويل القرض من خلال قرض السيارة العادي، أو تملك السيارة من خلال دفع قيمة القسط النهائي، أو إعادة السيارة إلى وكيل السيارات المعني، وسيمكن ذلك في حال تم الاتفاق على خيار «إعادة الشراء» في بداية العقد، وبحيث يشترط أن يكون الحد الأقصى للقيمة المتبقية 60% لمدة 24 شهراً، و50% لمدة 36 شهراً.

الحصة السوقية

ومن جهته أوضح أمجد نصر، الخبير المصرفي، أن تخفيض سعر الفائدة أو نسبة الربح على قروض وتمويلات السيارات يعتمد على سياسة كل بنك في تحديد هامش الربح، خاصة أن البنك لا يمكن أن يسوق منتجاً أو خدمة مصرفية بأقل من التكلفة ومن دون تحقيق هامش ربح مناسب، مع مراعاة أن ذلك الأمر يسهم في تحسين حجم وجودة الأصول التمويلية.

وقال: إن عروض قروض السيارات إلى جانب أنها محاولة من البنوك لزيادة حصتها السوقية، فهي تفيد العميل من ناحية الحصول على خصومات وخدمات تمثل له قيمة مضافة، مؤكداً أن البنوك عادة ما تستغل توقيتات محددة من العام مثل حلول شهر رمضان للإعلان عن عروض ترويجية من أجل تحقيق مكاسب خاصة ومنح العملاء قيمة مضافة.

المزايا قد تختلف حسب (البروفايل) الخاص بالعميل

ذكر هشام المغربي، الخبير المصرفي، أن المزايا التي يحصل عليها العميل الراغب في شراء سيارة قد تختلف حسب (البروفايل) الخاص بالعميل، بمعنى أن العميل الأكثر راتباً والأفضل من حيث التقييم الائتماني يمكن أن يحصل على سعر فائدة أقل أو قيمة أعلى من القرض عن عميل آخر، منبهاً بأن التوجه الحالي في البنوك هو تفضيل العميل الأقل مخاطرة والأكثر التزاماً، حيث إن تلك الفئة من العملاء ستفتح لها أبواب المزايا البنكية على مصراعيها.

وأشار مسؤول الخدمات المصرفية للأفراد في أحد البنوك، إلى أن العروض الرمضانية لتمويل السيارات تأتي عادة من أجل تنشيط حركة الإقراض، لاسيما وأن هناك نوعاً من التباطؤ في مبيعات السيارات بشكل لافت في ظل تداعيات الجائحة وتنامي المخاوف بشأن المستقبل الوظيفي في فترات سابقة، منبهاً بأن العروض الرمضانية التي تعلن عنها البنوك، بالتزامن مع عروض وكلاء السيارات، أصبحت موسماً لشراء السيارات لدى الكثير من المقيمين في الدولة.

السيارات المستعملة

وفيما يخص قروض وتمويلات السيارات المستعملة، فقد كان لها نصيب خاص في عروض البنوك في رمضان، حيث أعلن بنك وطني عن توصيل السيارة حتى باب المنزل مع عرض «التمويل في نفس اليوم» الذي يتيح مزايا لامتلاك سيارة ضمن مجموعة واسعة من السيارات المستعملة المقدمة عبر الإنترنت، مع ميزة الضمان المؤكد لمدة 24 شهراً على جميع السيارات، ولمسافة 40 ألف كم، مع سياسة الإرجاع السهلة الخالية من المتاعب خلال مدة 7 أيام والاسترداد لكامل المبلغ %100، والتمتع بضمان القيام بـ 150 نقطة تفتيش على المركبة، وأيضاً التأمين والتسجيل المجاني.