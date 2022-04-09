الأجانب يواصلون ضخ استثمارات جديدة في الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

واصل المستثمرون الأجانب ضخ رؤوس أموال جديدة بالأسواق المالية المحلية خلال جلسات الأسبوع الماضي، الأمر الذي قدم دعماً مهماً لأسعار الأسهم المدرجة، وساعد المؤشرات العامة للأسواق على الاستمرار في تحقيق مكاسب إضافية.

وشهدت الجلسات الخمس الأخيرة الإفصاح عن إحصائيات إيجابية للاقتصاد الكلي الإماراتي، والتي عكست أداءً قوياً لقطاعات الأعمال والشركات، الأمر الذي عزّز الثقة بالاقتصاد الوطني وحسّن من توقعات المستثمرين لنتائج الشركات المدرجة في الأسواق خلال الربع الأول من 2022 المنتظر بدء الإفصاح عنها خلال أيام، ما شجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة في الأسهم الإماراتية.

تداولات قياسية

استقطبت أسواق المال الإماراتية سيولة ضخمة خلال الأسبوع الماضي وسجلت تداولات قياسية من حيث القيمة وصلت إلى 20.9 مليار درهم، منها 18.5 مليار درهم في سوق أبوظبي ونحو 2.4 مليار درهم في سوق دبي، خلال الجلسات الخمس.

وزادت القيمة السوقية للشركات المدرجة بما يقارب 24 مليار درهم لتبلغ 2.327 تريليون درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها بنهاية الأسبوع الماضي.

وتفصيلاً، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تدفق استثمارات أجنبية كبيرة بلغت قيمتها 739 مليون درهم صافي شراء للمستثمرين الأجانب (غير العرب)، وذلك رغم أن محصلة تداولات المستثمرين الخليجيين والعرب من الجنسيات الأخرى أظهرت محصلة بيع بقيمة 135 مليون درهم.

وهيمنت المؤسسات على التداول في سوق أبوظبي حيث سجلت محصلة تداولاتها 319 مليون درهم صافي شراء، ومع ذلك يشهد سوق أبوظبي ارتفاعاً متواصلاً في نشاط المستثمرين الأفراد الذين تجاوزت قيمة تداولاتهم 3.5 مليار درهم (بيع وشراء) خلال الأسبوع الماضي، حيث عاد المستثمرون الأفراد للسوق بقوة في ظل موجة الارتفاع التي بدأت تخيّم على أسواق المال المحلية بالدولة، لاسيما منذ النصف الثاني من العام الماضي.

وارتفع المؤشر العام لسوق العاصمة أبوظبي بنسبة 1.66% تعادل زيادة بقيمة 167.6 نقطة في المؤشر العام للسوق الذي أغلق على مستوى 10095.6 نقطة تقريباً بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي، مقارنة مع 9928 نقطة، مستوى الإغلاق الرسمي المسجل للمؤشر العام بنهاية الأسبوع الأسبق. وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي سجل أعلي مستوياته التاريخية خلال الأسبوع الماضي عندما بلغ 10105.87 نقطة.

دعم القطاعات

وحظي المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بدعم من عدة قطاعات أهمها القطاع المالي، كما ساهم الارتفاع في قطاعي العقار والاتصالات باستمرارية موجة الصعود التي تخيم على السوق منذ عدة أسابيع.

وزادت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي، بقيمة 24 مليار درهم لتبلغ 1.89 تريليون درهم، مقارنة مع 1.866 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الماضي. وكانت نتيجة التداولات خلال الأسبوع ارتفاع أسعار السوق لـ29 شركة مدرجة، مقارنة مع انخفاض أسعار 21 شركة واستقرار أسعار 37 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها بنهاية الأسبوع الأسبق.

واستقطب السوق تداولات بقيمة 18.5 مليار درهم، مسجلاً واحداً من أعلى قيم التداول الأسبوعية التي شهدها السوق منذ عدة سنوات، فيما شهدت تداولات الأسبوع إبرام 55493 صفقة تم من خلال تداول 3.6 مليار سهم.