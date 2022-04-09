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الاقتصادي
«قطر الوطني» يحذر من ركود تضخمي بالأسواق العالمية
«قطر الوطني» يحذر من ركود تضخمي بالأسواق العالمية
9 ابريل 2022 16:16

الدوحة ( د ب أ ) 
أكد بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن الصدمة السلبية الناتجة عن الصراع الروسي الأوكراني ستؤدي إلى تسريع اتجاهات «الركود التضخمي»، وربما تمحو بعض المكاسب الاقتصادية التي تحققت بفعل سياسات التحفيز الاستثنائية التي تم اعتمادها بعد صدمة /كوفيد/19-،  مضيفاً: «يعتبر الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة للتأثر بهذه البيئة الجديدة».
وأوضح البنك في تقريره، الذى نقلته وكالة الأنباء القطرية اليوم، أن الإجراءات الاقتصادية، التي أعقبت بداية التصعيد العسكري في أوروبا الشرقية، تخلق بالفعل اضطرابات كبيرة في أسواق السلع الأساسية، وحتى قبل بداية الحرب، وصلت أسعار العديد من السلع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع انخفاض المخزونات إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
ونوه بنك قطر الوطني إلى أن المناقشات الحالية بشأن العملة التي سيتم استخدامها لدفع ثمن صادرات الغاز الروسية، تشير إلى أن موسكو قد لا ترغب في مراكمة فوائض تجارية بعملتي الدولار الأمريكي أو اليورو المشمولتين في العقوبات، فقد طلبت روسيا مؤخراً دفع ثمن صادراتها من الغاز بالروبل الروسي،  وهناك مخاوف من أن هذه المناقشات قد تؤدي إلى انقطاع تجارة الغاز.

بنك قطر الوطني
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