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الاقتصادي
قطاع البناء في ألمانيا يطلب الاستقلال عن المواد الخام الروسية
قطاع البناء في ألمانيا يطلب الاستقلال عن المواد الخام الروسية
9 ابريل 2022 16:05

برلين (د ب أ)

تصاعدت المخاوف في قطاع البناء بألمانيا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار في أسواق المواد الخام بسبب حرب أوكرانيا.

وقال المدير العام للاتحاد الألماني المركزي لقطاع البناء، فيليكس باكليبا، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «الهجوم الروسي على أوكرانيا له تأثير أكبر بكثير على قطاع البناء الألماني مما كان مفترضاً»، موضحاً على سبيل المثال، أن أسعار الحديد والخرسانة لرصف الطرق، وكذلك أسعار الأخشاب، قد زادت بشكل كبير.

وقال باكليبا: «على غرار إمدادات الطاقة، نرى أنه يتعين علينا أن نصبح أقل اعتماداً على المنتجات من روسيا». وذكر باكليبا أن هذا يشمل، على سبيل المثال، التفكير أكثر في استخدام المواد الخام المحلية، وقال: «لدينا الكثير في بلادنا، لكننا لا نرغب في استخراجها... من مسؤول المنطقة الذي يود أن يأذن بحفر الجبس أو الرمل والحصى في منطقته؟ سيتعين علينا التحدث أكثر عن ذلك».

وأشار باكليبا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى إجراء مناقشة جديدة حول إنشاء مناطق تجارة حرة في البلدان الديمقراطية، وقال: «نحن بحاجة إلى مناطق تجارة حرة كبيرة حتى نكون أقل عرضة للخطر وعرضة للصراعات مع روسيا - والصين - في المستقبل»، مضيفاً أن إعادة استخدام مواد البناء ليس فقط موضوعاً رئيسياً من منظور حماية المناخ، بل أيضاً لتوفير التكاليف.
 

قطاع البناء
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