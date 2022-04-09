كوريا الجنوبية: انخفاض استهلاك وقود الطائرات إلى أدنى مستوى

سول (د ب أ)

أظهرت بيانات أن استهلاك وقود الطائرات في كوريا الجنوبية انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاماً في عام 2021 وسط جائحة فيروس كورونا.

وبلغ استهلاك وقود الطائرات في كوريا الجنوبية 21.17 مليون برميل العام الماضي، وذلك بانخفاض قدره 2.6% عن العام السابق عليه، وفقًا للبيانات الصادرة عن شركة النفط الوطنية الكورية، التي أوردتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وجاء هذا الانخفاض في أعقاب تراجع استهلاك وقود الطائرات بنسبة 44% على أساس سنوي في عام 2020، والذي نجم عن تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة التي فرضتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبلغ إنتاج وقود الطائرات في كوريا الجنوبية 97.18 مليون برميل العام الماضي، بانخفاض قدره 13.7% عن العام السابق عليه، وهو أدنى حصيلة سنوية منذ عام 2006.

وتكافح شركات الطيران في كوريا الجنوبية للتعامل مع تداعيات جائحة الفيروس في العام الماضي، حيث أجبرتها الجائحة على إيقاف معظم رحلاتها الدولية.

ورغم ذلك، بدأ استهلاك وقود الطائرات في البلاد في الزيادة تدريجياً خلال النصف الثاني من العام الماضي، حيث تجاوز الاستهلاك في شهر يناير حاجز المليوني برميل للمرة الأولى منذ تفشي الجائحة.

ونقلت «يونهاب» عن مراقبي الصناعة أن استهلاك وقود الطائرات في كوريا الجنوبية قد وصل إلى أدنى مستوياته، ومن المرجح أن ينتعش هذا العام بفضل تخفيف قيود فيروس كورونا.