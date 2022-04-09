محمد الحمادي في المرتبة 11 ضمن قائمة أكثر 100 شخصية عربية مؤثرة عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

حل محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في المرتبة الـ11 بالقائمة الجديدة لـ«جلف بيزنس» لأكثر 100 شخصية عربية مؤثرة عالمياً لعام 2022، لتعكس هذه المرتبة المتقدمة الإنجازات الاستثنائية التي تحققت خلال مسيرة تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة والتشغيل التجاري لاثنتين من المحطات الأربع.

وبهذه المرتبة، تتواصل مؤشرات قصص النجاح العالمية التي خطتها دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2021، من خلال البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة للطاقة النووية السلمية حجر الأساس للبرنامج.

وقطعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نصف الطريق نحو التشغيل التجاري لمحطاتها الأربع وتحقيق هدفها المتمثل في توفير 25 في المائة من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية، ودعم مسيرة التحول للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية.

وساهمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تقديم نموذج جديد للعالم فيما يخص تطوير مشروع جديد للطاقة النووية، حيث تعد محطات براكة من أنجح مشاريع الطاقة النووية الجديدة في العالم من حيث إدارة المشروع والتكلفة، وهو ما يدل على أن الاستثمار طويل الأجل لتنويع محفظة الطاقة وتحقيق الحياد المناخي يجعل من الكهرباء الصديقة للبيئة من أهم الدعائم الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل، وكذلك ضمان أمن الطاقة، إلى جانب قيادة الجهود الشاملة لخفض البصمة الكربونية ومواجهة التغير المناخي.

