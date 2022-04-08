الرئيس التنفيذي لشركة بلووم لـ«الاتحاد»: عقارات أبوظبي تواصل النمو مع ارتفاع الطلب

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد نشاطا ملحوظا، خلال الفترة الحالية، وسط مؤشرات نمو معتدلة بالقطاع، في ظل تعافي الاقتصاد الإماراتي من تبعات جائحة «كوفيد 19»، متوقعاً استمرار الطلب المرتفع على الوحدات السكنية بالمشاريع العقارية النوعية، والتي تلبي متطلبات العملاء بعد الجائحة.

وقال واكيم لـ «الاتحاد» إن هناك طلباً مرتفعاً على شراء الوحدات بالمشاريع التي تتميز بالمساحات الخضراء المفتوحة، فضلا عن الإقبال على الوحدات السكنية الواسعة، والتي تناسب الأشخاص الذين يواصلون العمل من المنازل.

وأضاف: أسعار العقارات بأبوظبي تواصل تحقيق معدلات نمو سنوية إيجابية، حيث شهد متوسط أسعار إيجارات الفلل ارتفاعاً ملحوظا، لاسيما في المجمّعات السكنية التي توفر مجموعة واسعة من المرافق ووسائل الراحة والخدمات.

وأوضح واكيم أن تحسن الطلب بالسوق العقاري في أبوظبي، شجع الشركة مؤخرا على طرح مشروع بلووم ليفينج بأبوظبي، والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 9 مليارات درهم، ويقع قرب مدينة زايد، وشمال مدينة شخبوط، حيث تم طرح المرحلة الأولى «قرطبة»، والمقرر استكمالها بحلول الربع الأخير من عام 2024، وتضم 257 منزلاً وفيلا مستقلة، بأسعار تبدأ من 1.5 مليون درهم.

وأضاف أن بيع جميع وحدات المرحلة الأولى خلال أربع ساعات فقط من طرحها للبيع، يعكس ثقة المستثمرين في السوق العقاري بأبوظبي، وفي مشاريع «بلووم»، موضحا أن الشركة تعتزم لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع قبل نهاية العام الحالي.

ويمتد «بلووم ليفينج» على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاونهاوس والشقق.

تنمية اقتصادية

وقال واكيم: القطاع العقاري بالإمارات بشكل عام، وفي أبوظبي على وجه الخصوص، شهد تطورات لافتة، وحقق إنجازات متميزة في العقود الأخيرة جعلته واحداً من أهم القطاعات المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي والارتقاء بمكانتها إلى مصاف أكثر العواصم العالمية تطوراً على الصعيد العمراني تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وأضاف: سجل قطاع تجارة التجزئة تعافياً ملحوظاً بعد رفع تدابير الإغلاق المتعلقة بجائحة كوفيد-19. كما أظهرت علامات تجارية جديدة اهتماماً كبيراً للاستثمار في الأماكن المخصصة لتجارة التجزئة في مجمعات بلووم السكنية نظراً للإقبال السكني الكبير الذي تشهده، بالإضافة إلى الدعم الذي ساهم به «إكسبو 2020 دبي» في تعزيز قطاع السياحة عامة في دولة الإمارات وفي أبوظبي تحديداً، بالتزامن مع تخفيف قيود السفر من وإلى دولة الإمارات.

تسليم المشاريع

وأوضح واكيم أن شركة بلووم العقارية باشرت حتى الآن تسليم أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية بالإمارات، ما بين الشقق ومنازل التاونهاوس والفلل، كما تضم المحفظة الاستثمارية للشركة نحو 4 آلاف وحدة سكنية أخرى قيد الإنشاء خلال المرحلة المقبلة.

وأكد التزام «بلووم» بتوفير خيارات سكنية مختلفة لتلبية الاحتياجات المتنوعة ونمط الحياة المتطور للسكان، بدءاً من المشاريع السكنية المصممة للعائلات مثل حدائق بلووم، ووصولاً إلى المباني السكنية الشاهقة في مشروع بلووم تاورز، كما تمتلك الشركة مجموعة متنوعة من المشاريع الحيوية والاستراتيجية في الدولة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى ما تزال على المخطط أو قيد الإنشاء.

وكشف واكيم عن تسارع وتيرة العمليات الإنشائية في مشروع الضي ضمن حدائق بلووم، حيث تم إنجاز اكثر من 40% من العمليات الإنشائية حتى الآن.

ويقع مشروع الضي على كورنيش القرم الشرقي في أبوظبي، ويتكون من 181 وحدة تاونهاوس تضم غرفتين إلى خمس غرف نوم، تتراوح مساحتها من 124 إلى 325 مترا مربعا، بأسعار مميزة وخطط سداد مرنة.

ولفت واكيم إلى الانتهاء من تسليم مشروع بلووم تاورز في قرية جميرا الدائرية في دبي، والذي يتكون من ثلاثة أبراج سكنية تضم 944 شقة ذات تصاميم حديثة، تتنوع بين الاستوديوهات والشقق بغرفة نوم واحدة، بالإضافة إلى مشروع بلووم هايتس والذي يتألف من 686 وحدةً سكنيةً، بالإضافة إلى مجموعة خدمات متنوعة متوفرة للسكان في كلا المشروعين.

وأشار إلى تسجيل نمواً ملحوظاً في الطلب على الوحدات السكنية في مشاريع «بلووم تاورز» و«بلووم هايتس» و«الضي»، حيث وصلت نسبة المبيعات إلى 90% من إجمالي عدد الوحدات المطروحة، كما نجحت الشركة في بيع وحدات المرحلة الأولى في مشروع الضي بالكامل، لتسجل نمواً سنوياً في المبيعات بنسبة 200% في عام 2021.