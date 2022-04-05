ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة في أبوظبي

ريم البريكي (أبوظبي)

ارتفعت مبيعات السيارات المستعملة في أبوظبي، مع تراجع المعروض والمخزون، جراء تراجع إنتاج السيارات عالمياً بسبب نقص الرقائق الإلكترونية ومشاكل سلاسل التوريد، بحسب مسؤولي مبيعات وتجار في معارض سيارات في أبوظبي.

وأوضح هؤلاء أن الطلب الأكبر والمسجل خلال الأيام الماضية تركز على شراء السيارات الاقتصادية، مع وجود طلب خفيف على السيارات الفارهة وذات الدفع الرباعي، في ظل زيادة أسعار البنزين عالمياً، وعمد عدد من المعارض بيع السيارات الفارهة إلى تقديم العروض الرمضانية والتي شملت تقسيط الدفع، والقيام بعملية تسجيل المركبات في المرور.

وقال عبدالله الحارثي وكيل سيارات ومدير معرض بني ياس للسيارات، إن الطلب يتزايد بشكل كبير على شراء السيارات الجديدة برغم ارتفاع الأسعار، الذي وصل إلى نحو 15% عن أسعارها قبل حدوث أزمة نقص الرقائق المصنعة للسيارات، وشهدت أسعار السيارات المستعملة هي الأخرى زيادة تقدر بـ10%.

وأضاف الحارثي، بصفته وكيل سيارات وموزعاً للسوق، أن الطلب عالٍ جداً، وهناك طلبات على شراء السيارات الاقتصادية والتي لا تسهلك بنزيناً، مشيراً إلى أن هناك تراجعاً على شراء السيارات ذات (الثمانية سلندرات)، لصرفيتها العالية للبنزين.

وأفاد كمال أحمد (مدير معرض الكرنك للسيارات) أن الإقبال متوجه نحو السيارات بكافة أنواعها ولو لم تكن هناك عروض، مبيناً أن الطلب على السيارات عالي ولكن المعروض أقل، متأملاً أنتهاء أزمة ارتفاع أسعار الشحن عالمياً.

وبين كمال أنه على الرغم من ارتفاع أسعار السيارات المباعة في المعارض، إلا أن هناك عملاء متواجدين في السوق يطلبون جميع أنواع السيارات، أكانت اقتصادية للفئة التي تحتاجها للذهب اليومي لمقار عملهم الوظيفي، أو العاملين في القطاعات التجارية ومنهم مندوبو التوصيل، أو للفئة التي تستخدم السيارات الفارهة لفترات قصيرة ولمسافات محددة، مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص ممن يفضلون شراء السيارات الفارهة، لا يهتمون للتكلفة العالية للبنزين.

وأشار فريد نزال، مسؤول المبيعات في معرض السعادة للسيارات، إلى أن الفترة الحالية ازداد فيها الإقبال على شراء السيارات الاقتصادية، التي تتميز بتوفير البنزين، خاصة مع الأزمة الحالية لارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وأضاف أن هناك نقصاً على مستوى العالم في السيارات، ويعود للشركات المصنعة والتي أوقفت بعض من صناعة موديلات محددة، واقتصاد عمليات الإنتاج على عدد محدد.

وتوقع نزال أن تزيد مبيعات سوق السيارات الجديدة والمستعملة خلال فترة الربع الأخير من العام، موضحاً أنها تعتبر أفضل فترة زمنية لنشاط السوق، في ظل توقعات وتطلعات لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية خلال الفترة المقبلة، وكذلك لخلو هذه الفترة من الإجازات.

ويشهد سوق بيع السيارات في الدولة زيادة كبيرة في نشاطه، مع تزايد الوسائل الترويجية والتسويقية عبر التطبيقات المخصصة لبيع السيارات الجديدة والمستعملة، والتي تجد إقبال شريحة كبيرة من المهتمين من تجار ومستهلكين.