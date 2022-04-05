طيران الإمارات تتوقع انتعاش الطلب على السفر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تستعد طيران الإمارات إلى الوصول بجاهزيتها التشغيلية الكاملة للأسطول والوجهات مع نهاية العام الجاري، لاستيعاب الانتعاش التدريجي في الطلب على السفر ومؤشرات عودة الحركة إلى مستويات ما بعد الجائحة، وفقاً لعادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة.

وتوقع الرضا أن ستجل الناقلة أداءً إيجابياً خلال سنتها المالية المنتهية في 31 مارس 2022، بعد أن فاق الأداء خلال النصف الثاني من العام التوقعات، نتيجة تسارع وتيرة التعافي في قطاع الطيران وزيادة الإقبال على السفر بغرض السياحة أو الأعمال معاً ومن وإلى مختلف الوجهات التي تشغل الناقلة رحلاتها إليها.

وأوضح الرضا في تصريحات صحفية أن نسبة اشغال المقاعد لدى طيران الإمارات خلال الأسابيع الماضية، سجلت ارتفاعاً قوياً تجاوزت معه مستويات ما قبال الجائحة خلال هذه الفترة من العام، بوصولها إلى 72% مقارنة بأقل 60% في السابق وخلال هذه الفترة من السنة، في ظل الانتعاش والتعافي المستمر في قطاع النقل الجوي، متوقعاً أن يزداد الطلب بمعدلات أكبر خلال فصل الصيف.

ولفت الرضا إلى أنه وفي ظل ازدياد الطلب على السفر وخصوصاً خلال فصل الصيف، ستواصل طيران الإمارات زيادة حجم عملياتها التشغيلية، ومواصلة إدخال المزيد من طائرات أسطول إيرباص إلى الخدمة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن ذلك سيرتبط بالقدرة على توظيف المزيد من الطيارين وأطقم الخدمة، مشيراً إلى أن الشركة تشغل حالياً جميع الطائرات في أسطول البوينج 777 وعددها 134 طائرة، بما في ذلك 16 طائرة مخصصة لعمليات الشحن الجوي، إضافة إلى أكثر من 60 طائرة إيرباص أيه 380.

وأضاف أن بعض المطارات حول العالم لم تبد استعداداً كافياً لتشغيل المزيد من الرحلات، بسبب عدم وجود أطقم كافية سواء المطارات وأقسام الأمن والتموين وغيرها من القطاعات المساندة لتشغيل رحلات النقل الجوي، متوقعاً أن تواجه كل هذه القطاعات خلال الأشهر المقبلة تحدياً في توفير العاملة بشكل يتماشى مع ازدياد مستويات الطلب على السفر.

وقال الرضا إن طيران الإمارات تغطي حالياً كل الوجهات التي علقت الرحلات إليها في بداية الجائحة، وتعمل حالياً على زيادة عدد الرحلات، لافتاً إلى أن بعض الدول والأسواق لم تفتح أسواقها بشكل كامل بعد، وبالتالي من الصعب التكهن بتوقيت العودة إلى العمل بكامل الطاقة التشغيلية، لكن في المقابل تعمل طيران الإمارات على أن تكون مستعدة للعمل بكامل الطاقة التشغيلية لأسطولنا وبنسبة 100% في نهاية العام الجاري.

وكشف الرضا عن دراسة طيران الإمارات فتح خطوط وجهات جديدة في المراحل المقبلة، لكن التركيز الحالي على الوجهات القائمة ورفع طاقتنا التشغيلية إليها بنسبة 100% ومواكبة الطلب المتنامي على السفر.

وفيما يتعلق باستلام طلبية 777 اكس من شركة بوينج أوضح الرضا أن طيران الإمارات تواصل إجراء مناقشات مع بوينج بخصوص موعد تسليم الطائرة، ووصلنا إلى مراحل متقدمة من هذه المباحثات لكي نحدد أفضل وقت لاستلام الطائرة، لكننا لا نتوقع أن نستلم الطائرة خلال العامين المقبلين على الأقل.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، أوضح الرضا أن هذه الزيادة الكبيرة انعكست على ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وتعديل ضريبة الوقود، لافتاً إلى أنه المستهلك يساهم في جزء من هذه التكلفة، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الوقود لتشكل نحو 35% وقد تصل إلى 40% من إجمالي التكاليف التشغيلية وفقاً لمستويات الأسعار، الأمر الذي ينعكس في النتائج المالية.

وأوضح أن هناك فريقاً لإدارة المخاطر في طيران الإمارات تتولى دارسة أسعار الوقود الفرص والخيارات المتاحة للتعامل معها في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط.