تمويل دبي لصناعات الطيران بمليار دولار

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة أمس أنها أغلقت بنجاح صفقة تمويل ائتماني متجدد لمدة 4 سنوات بقيمة مليار دولار مع إمكانية تمديدها لمدة عام واحد.

وتستبدل هذه الصفقة صفقات أخرى بتواريخ استحقاق قريبة الأجل، وتمثل أول صفقة لدبي لصناعات الطيران يتم تسعيرها وفق معيار (سعر التمويل قصير الأجل المضمون SOFR). وقد حظيت الصفقة بشهية كبيرة من مجموعة واسعة من البنوك، وتجاوزت حد الاكتتاب فيها.

وقام البنك الأهلي الكويتي - فرع مركز دبي المالي العالمي، والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبوظبي الأول، بدور المنظم المفوض الرئيسي ومدير الاكتتاب. كما قامت الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة أيضاً بدور وكيل الصفقة لدى القرض المجمع.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «إن الإغلاق الناجح لهذه الصفقة هو شهادة على الدعم المستمر والثقة التي أظهرتها البنوك في دبي لصناعات الطيران وتوقعاتها المستقبلية. ستمكننا هذه الصفقة من الاستمرار في تحسين السيولة ودعم نمو أعمالنا. ونتطلع إلى تعميق علاقتنا مع هذه البنوك في السنوات القادمة».