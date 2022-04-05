د. يحيى الشحي يكتب: السلطة الاقتصادية

التاريخ الماضي في تفاصيله يكرر نفسه بغض النظر عن حقائق الحاضر، في سياقات السلوك الاقتصادي في إطاره المحايد والمواجهة، من أجل تحقيق مكاسب، بالنقر على مسرح الأحداث لإعادة تأسيسه وتوجيهها للهيمنة والسيطرة والحفاظ على نظام التوازنات العالمية.

الأحداث الجارية التي يمر بها العالم نتيجة للعمليات العسكرية في أوروبا الشرقية. إنها تعيد تكرار المشهد لسياق مكاسب «السلطة الاقتصادية» من الحربين العالميتين وما أعقبهما، وقدرة الولايات المتحدة على استغلال هذه الأحداث لتعزيز التوظيف الكامل لمصانعها والازدهار الاقتصادي، نتيجة قراءة أفضل وأكثر تكتيكية للمشهد الجيوسياسي والاقتصادي.

في الحرب العالمية الأولى، بأموالها ومصانعها، قدمت الدعم المالي وإمدادات الأسلحة والغذاء لحلفائها على أساس الإقراض الموسع. بالطبع، برزت لاحقًا كقوة عظمى نتيجة الركود والإرهاق والآفاق الاقتصادية المظلمة التي اجتاحت الاقتصادات، وخاصة البريطانية والفرنسية، وقدمت تنازلات تحت وطأة الديون السيادية الكبيرة على حساب مركزية اقتصاداتها. بالإضافة إلى ذلك، عزز إقراضها لما يقرب من نصف دول العالم موقفها في إعادة تشكيل القوى العالمية وصعودها كنقطة ارتكاز للنظام المالي العالمي.

بالطبع لم يكن المشهد مختلفًا في الحرب العالمية الثانية، وفي ضوء ذلك، أدت اتفاقياتها الضامنة بشأن استقرار وتثبيت تعويم العملات مع الدولار إلى إنشاء منصة اقتصادية عالمية بما يتعلق بقاعدة تبادل الذهب، والتي من خلالها عزز هيمنة عملة الدولار عالمياً، وعزز قاعدة الرأسمالية الحديثة ومفاهيمها لتشكيل الإطار الاستراتيجي لعولمة الاقتصاد العالمي وفق قواعد التجارة الحرة.

لذلك، لا شك أن هذه السلطة الاقتصادية والتجارب التي خلفتها وراءها على اقتصادات العالم بتوجهاتها السياسية قد تركت صدعًا عميقًا. وبالتالي، قد تكون هذه المرحلة الحساسة والمقلقة من النظام الاقتصادي العالمي هي سقوط تلك المكاسب التي تحققت بفضل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية. ليس ذلك فحسب، فإن المفاهيم والقواعد التي تقوم عليها العلاقات الاقتصادية السياسية هي في مرحلة حرجة في تاريخ تطبيقها الأيديولوجي والنظري.

ونتيجة لذلك، ينعكس ذلك في مشاهد عالمية مختلفة متشابكة في سلسلة من الاضطرابات المعقدة التي تهدد تحقيق أهداف ومبادئ التنمية التي أدرجت قواعد التبادل وعززت الترابط الاقتصادي العالمي. مشهد تآكل فيه العديد من القيم والمبادئ التي تستند إليها قواعدها، وأبرزها تعطيل سلاسل التوريد العالمية وتعطل نظام الحياد في مجالات المناطق الإنتاج المتخصصة.

لذلك، هناك حاجة إلى صياغة فكرية أكثر مسؤولية تجاه السلام الاقتصادي العالمي. إنه يعني إدراكاً واقعياً بوجود تحديات مختلفة الآن عن ذي قبل (الحربان العالميتان)، وأن تغير المناخ يجب أن يُدرج كأولوية في السلطة الاقتصادية باعتباره التحدي الأكبر للنظام البشري.