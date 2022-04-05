محطة تشينغداو للغاز شرق الصين تستقبل أول شحنة من قطر

سنغافورة (رويترز) - قالت بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي التي تساندها الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن محطة للغاز الطبيعي المسال في شرق الصين تشغلها شركة النفط والغاز العملاقة المملوكة للدولة (سينوبك كورب) استقبلت أول شحنة من قطر. وقالت البورصة في حسابها الرسمي على موقع وي تشات الصيني للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إن الشحنة التي يبلغ حجمها 205 آلاف متر مكعب بدأ تفريغها في محطة تشينغداو في إقليم شاندونغ في الثالث من أبريل، وهو أول تزويد بالغاز القطري للإقليم الواقع في شرق الصين. وهذه الشحنة من الغاز جزء من عقد توريد مدته عشر سنوات، أبرمته سينوبك مع قطر للبترول في مارس من العام الماضي، من أجل إمدادات سنوية تبلغ مليوني طن أو 2.8 مليار متر مكعب ابتداء من العام الجاري. وتقوم سينوبك بتوسعة محطة تشينغداو في مسعى لمضاعفة طاقتها السنوية إلى 14 مليون طن بحلول نهاية عام 2023. واستقبلت محطة الغاز المسال التابعة للشركة في تيانجين بالقرب من بكين أول شحنة من الغاز القطري في يناير بموجب نفس الاتفاق.