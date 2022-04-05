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استقرار العجز التجاري الأمريكي في فبراير
استقرار العجز التجاري الأمريكي في فبراير
5 ابريل 2022 17:56

واشنطن (د ب أ)

أظهر تقرير نشرته وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن العجز التجاري للبلاد لم يطرأ عليه تغيير تقريبا في فبراير، وذلك في ظل ارتفاع كل من الواردات والصادرات.
وأوضحت وزارة التجارة أن العجز التجاري تقلص بأقل من 0.1% إلى 89.2 مليار دولار في فبراير. وكان الخبراء يتوقعون أن يتقلص العجز إلى 88.5 مليار دولار مقابل الـ 89.7 مليار دولار التي تم إعلانها في البداية للشهر السابق.
ويأتي هذا الاستقرار في العجز بعدما قفزت قيمة الواردات بـ 4.1 مليار دولار، بنسبة 1.3%، إلى 317.8 مليار دولار. 

كما ارتفعت الصادرات بـ 4.1 مليار دولار، بنسبة 1.8%، إلى 226.8 مليار دولار.

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