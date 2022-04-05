«المركزي الإسباني» يرفع من توقعاته للتضخم

مدريد (د ب ا)

عدل البنك المركزي الإسباني من توقعاته للتضخم هذا العام والعام المقبل، كما خفض من توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك القول اليوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين سوف ترتفع بنسبة 7.5% العام الجاري و بنسبة 2% العام المقبل، بعدما توقع في السابق ارتفاعها بنسبة 3.7% و 1.2% على التوالي.

وقال البنك إن الأسواق المستقبلية تشير إلى أنه من المرجح أن تبدأ أسعار الطاقة في التراجع في يوليو المقبل، وأن ينخفض التضخم ببطء إلي 1.6% عام .2024

وأضاف البنك أن صدمة الحرب من المرجح أن ترجئ التعافي الاقتصادي العامل من جائحة كورونا. وخفض البنك من توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي بواقع نقطة مئوية إلى 4.5% العام الجاري و 2.9% العام المقبل.